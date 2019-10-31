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Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь
Источник материала: СТВ
Республиканский центр геномных биотехнологий – паспортный стол будущего. Такого учреждения нет ни в России, ни в СНГ. Ближайший в Германии.
Ольга Коршун, корреспондент:
Ученые установили, что особенности каждого из нас – характер, внешние данные, интеллект – на 75 % зависят от ДНК, полученной в наследство от родителей. Всего у человека 25 тысяч генов, но науке многие из них неинтересны. К примеру те, которые отвечают за форму ногтей, цвет волос.
В лаборатории анализирую 60 генов. Для этого ученые получают образец ДНК (например, слюну). Анализ одного гена занимает пару часов, десяти – пару недель. Потом вся информация сводится воедино и заполняется паспорт. Каждый день в лабораторию приходят около 300 белорусов. Многие из них женщины.
Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
У нас очень много женщин (по крайней мере, с кем у нас есть обратная связь), мы знаем, что уже многие стали мамами.
Не будет ли в старшем возрасте инфаркта, инсульта, сахарного диабета? Генетики с точностью могут определить предрасположенность к болезням органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринным и аутоиммунным.
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Республиканский центр геномных биотехнологий – паспортный стол будущего. Такого учреждения нет ни в России, ни в СНГ. Ближайший в Германии. Об этом рассказали в...
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