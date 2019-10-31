ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

01.11.2019 17:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Республиканский центр геномных биотехнологий – паспортный стол будущего. Такого учреждения нет ни в России, ни в СНГ. Ближайший в Германии.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

Ольга Коршун, корреспондент:
В таком белорусском «паспортном столе» можно получить генетический паспорт. Этот уникальный документ получают раз в жизни, ведь гены не меняются. Из этого паспорта, например, можно узнать, какими болезнями вы можете заболеть, какую профессию выбрать или какими талантами обладаете.

Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

Ученые установили, что особенности каждого из нас – характер, внешние данные, интеллект – на 75 % зависят от ДНК, полученной в наследство от родителей. Всего у человека 25 тысяч генов, но науке многие из них неинтересны. К примеру те, которые отвечают за форму ногтей, цвет волос.

Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

В лаборатории анализирую 60 генов. Для этого ученые получают образец ДНК (например, слюну). Анализ одного гена занимает пару часов, десяти – пару недель. Потом вся информация сводится воедино и заполняется паспорт. Каждый день в лабораторию приходят около 300 белорусов. Многие из них женщины.

Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
Бывают случаи, когда врачи не могут найти причину, и они говорят, что женщина абсолютно здорова. А она раз за разом теряет беременность. По шесть, по семь выкидышей – можете себе представить, какая это ужасная трагедия для семьи. А оказывается, что причина – наследственная тромбофилия.

У нас очень много женщин (по крайней мере, с кем у нас есть обратная связь), мы знаем, что уже многие стали мамами.

Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

Не будет ли в старшем возрасте инфаркта, инсульта, сахарного диабета? Генетики с точностью могут определить предрасположенность к болезням органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринным и аутоиммунным.

Люди в материале: Ольга Коршун, Ирма Моссэ
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканский центр геномных биотехнологий – паспортный стол будущего. Такого учреждения нет ни в России, ни в СНГ. Ближайший в Германии. Об этом рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разгулялись! Почти 30 тысяч белорусов в этом году уволены за прогулы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • официальный сайт лонгшамп в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика