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«Я вижу, что у ровесников уже есть морщины». 34-летний мужчина не стареет из-за детской травмы

01.11.2019 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Из-за полученной в детстве черепно-мозговой травмы 34-летний житель Китая всегда выглядит как ребенок.  

Фермер Чжу Шенкай получил удар камнем по голове, когда ему было шесть лет. После этого мужчина перестал расти, сообщает Daily Mail.  

Шенкай также подрабатывает парикмахером. Он шутит: «Я не могу состариться».  

«Я вижу, что у ровесников уже есть морщины». 34-летний мужчина не стареет из-за детской травмы

Мужчина признается что его часто принимают за мальчика из-за внешности и детского голоса. Также Чжу не сможет иметь детей.  

Все это произошло из-за травмы гипофиза, который и контролирует рост. В детстве мальчик не смог получить должное лечение.  

«Я вижу, что у ровесников уже есть морщины». 34-летний мужчина не стареет из-за детской травмы

В день когда травма была получена, сначала Шенкай ничего не почувствовал, но уже ночью поднялась температура, а состояние не улучшалось три дня. В больнице ребенку сделали операцию, и он вернулся к обычной жизни. Спустя три года мальчик понял, что он не стал выше и перестал расти.  

В другой больнице семье сказали, что у мальчика поврежден гипофиз. Лекарства, которые принимались в течение пяти лет, не помогли. Сейчас Чжу уже 34 года.  

Мужчина зарабатывает на жизни посадкой зерновых культур и стрижками.  

«Я вижу, что у ровесников уже есть морщины». 34-летний мужчина не стареет из-за детской травмы

«Я вижу, что у ровесников уже есть морщины, но мое лицо все еще без них. Будет хорошо, если я буду выглядеть так, когда стану старым».  

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра (читать далее).  

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Из-за полученной в детстве черепно-мозговой травмы 34-летний житель Китая всегда выглядит как ребенок.   Фермер Чжу Шенкай получил удар камнем по голове, когда ему...
 
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