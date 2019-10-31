|
«Определяем, какие гены нужно искать у детей». Что такое спортивная генетика
Источник материала: СТВ
Одно из уникальных направлений науки – спортивная генетика. Чтобы стать чемпионом, нужны не просто способности, а спортивная гениальность.
Для атлета важны гены выносливости, стрессоустойчивости, агрессии, мужества. Специалисты начинали работу в области спорта с анализа генотипов наших биатлонистов перед Олимпиадой в Ванкувере.
Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
Их специальным транспортом возили вниз. Было много вопросов. Но они шли. Гипоксия. Разреженный кислород. Выявляя неблагоприятные моменты у элитных спортсменов, повышается их результативность. На основании полученных данных определяем, какие гены нужно искать у детей.
Недалек и тот момент, когда ученые перешагнут еще один рубеж и возьмутся за создание интеллектуального паспорта. Через несколько десятков лет по генам еще не родившегося ребенка определят, какую профессию он выберет в будущем.
Ирма Моссэ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из уникальных направлений науки – спортивная генетика. Чтобы стать чемпионом, нужны не просто способности, а спортивная гениальность. Об этом рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)