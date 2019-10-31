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«Определяем, какие гены нужно искать у детей». Что такое спортивная генетика

01.11.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Одно из уникальных направлений науки – спортивная генетика. Чтобы стать чемпионом, нужны не просто способности, а спортивная гениальность.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Для атлета важны гены выносливости, стрессоустойчивости, агрессии, мужества. Специалисты начинали работу в области спорта с анализа генотипов наших биатлонистов перед Олимпиадой в Ванкувере.

«Определяем, какие гены нужно искать у детей». Что такое спортивная генетика

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
Наши биатлонисты никогда не жили наверху, в олимпийской деревне, всегда их возили вниз.

Их специальным транспортом возили вниз. Было много вопросов. Но они шли. Гипоксия. Разреженный кислород. Выявляя неблагоприятные моменты у элитных спортсменов, повышается их результативность. На основании полученных данных определяем, какие гены нужно искать у детей.

«Определяем, какие гены нужно искать у детей». Что такое спортивная генетика

Недалек и тот момент, когда ученые перешагнут еще один рубеж и возьмутся за создание интеллектуального паспорта. Через несколько десятков лет по генам еще не родившегося ребенка определят, какую профессию он выберет в будущем.

«Определяем, какие гены нужно искать у детей». Что такое спортивная генетика

Ирма Моссэ:
Я уверена, что наука развивается быстро, когда можно будет определять сразу способности, это ускорит процесс обучения и, конечно, это важно. Человеку всегда приятно и интересно делать то, к чему у него есть способности.

Люди в материале: Ирма Моссэ
 
 
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Одно из уникальных направлений науки – спортивная генетика. Чтобы стать чемпионом, нужны не просто способности, а спортивная гениальность. Об этом рассказали в...
 
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