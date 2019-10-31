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Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

01.11.2019 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В истории Института физики было много поводов для гордости. Имя его создателя Бориса Степанова носит не одно научное открытие, которое сегодня изучают в университетах и институтах всего мира.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

История белорусского лазера началась в 1966 году, когда здесь создали первый в Советском Союзе лазер на основе органических красителей.  В 70-е начался серийный выпуск лазерной техники, которая широко использовалась в оборонке. Институт на 85 % финансировался за счет таких заказов. Но в 90-е отрасль погрузилась в кризис.

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

Николай Казак:
Мы совершенно оказались без денег. Разовой поддержкой от нашего правительства нам была выделена достаточно крупная сумма денег на то, чтобы мы за год-полтора могли переключиться на другие исследования. На исследования в гражданской области.

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

В 1992 на основе 10 лабораторий Института физики создали Институт молекулярной и атомной физики. В этом же году могилевское отделение преобразовали в Институт прикладной оптики. Так в Беларуси удалось сохранить сильную научную школу.

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

Вот это оборудование отправили в Южную Корею. В небольшом корпусе – один из самых редких лазеров в мире. Он воздействует желтым цветом, а скромные габариты оборудования как раз большой плюс. 

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

Евгений Луценко:
Цветопередача может осуществляться не тремя цветами, а четырьмя: плюс желтый. В этом случае цветопередача значительно улучшается и оттенки более естественно выглядят. Кроме этого, желтое излучение достаточно сильно воздействует на организм человека, на другие биологические объекты. Поэтому оно востребовано в медицине.

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

Отдельное направление – медицинские лазеры. Работа в этой области ведется в Институте физики еще с советских времен. Уникальный метод магнитно-лазерной терапии используется в медучреждениях по сей день. В начале 2000-х белорусские физики вновь сделали значительный шаг вперед.

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

Они создали лазерную аппаратуру для лечения патологической желтухи у младенцев. Последствия заболевания самые серьезные, а лечение болезненное и трудоемкое. Лазер позволяет отказаться от переливания крови новорожденному.

Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики

Виталий Плавский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института физики НАН Беларуси:
Мы поставили в лечебные учреждения более 1000 терапевтических аппаратов «Малыш». О признании нашего метода соответствует выполнение контракта для Китая в данном направлении.

Люди в материале: Николай Казак, Евгений Луценко, Виталий Плавский
 
 
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В истории Института физики было много поводов для гордости. Имя его создателя Бориса Степанова носит не одно научное открытие, которое сегодня изучают в...
 
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Полымя
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