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Лечение патологической желтухи у младенцев лазером. В чём плюсы методики
Источник материала: СТВ
В истории Института физики было много поводов для гордости. Имя его создателя Бориса Степанова носит не одно научное открытие, которое сегодня изучают в университетах и институтах всего мира.
История белорусского лазера началась в 1966 году, когда здесь создали первый в Советском Союзе лазер на основе органических красителей. В 70-е начался серийный выпуск лазерной техники, которая широко использовалась в оборонке. Институт на 85 % финансировался за счет таких заказов. Но в 90-е отрасль погрузилась в кризис.
Николай Казак:
В 1992 на основе 10 лабораторий Института физики создали Институт молекулярной и атомной физики. В этом же году могилевское отделение преобразовали в Институт прикладной оптики. Так в Беларуси удалось сохранить сильную научную школу.
Вот это оборудование отправили в Южную Корею. В небольшом корпусе – один из самых редких лазеров в мире. Он воздействует желтым цветом, а скромные габариты оборудования как раз большой плюс.
Евгений Луценко:
Отдельное направление – медицинские лазеры. Работа в этой области ведется в Институте физики еще с советских времен. Уникальный метод магнитно-лазерной терапии используется в медучреждениях по сей день. В начале 2000-х белорусские физики вновь сделали значительный шаг вперед.
Они создали лазерную аппаратуру для лечения патологической желтухи у младенцев. Последствия заболевания самые серьезные, а лечение болезненное и трудоемкое. Лазер позволяет отказаться от переливания крови новорожденному.
Виталий Плавский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института физики НАН Беларуси:
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В истории Института физики было много поводов для гордости. Имя его создателя Бориса Степанова носит не одно научное открытие, которое сегодня изучают в...
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