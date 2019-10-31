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«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях
Источник материала: СТВ
В 2011 белорусские ученые вырастили редчайший камень.
Владимир Меркулов:
Красный изумруд в природе встречается только на западе Соединенных Штатов, а в мире всего десяток стран, которые производят синтетические изумруды. В том числе и Беларусь.
Эти изумруды соответствуют и мировым стандартам моды. Вице-мисс Интерконтиненталь-2009 получила в награду колье из белорусских изумрудов. Но до того, как выйти на большую сцену, наши специалисты прошли большой путь. Еще в середине 80-х в Лиде создали оптический завод, который был оснащен на то время самыми передовыми технологиями. Но с развалом Союза исчезли и технологии, и заказы, и кадры. Возрождать драгоценную отрасль начали уже в суверенной Беларуси.
Валерий Федосюк:
Ольга Коршун, корреспондент:
А этот изумруд уже не для продажи. Это один из самых больших драгоценных камней, выращенных белорусскими учеными. Его вес 120 карат. Рос рекордсмен всего несколько месяцев.
Сегодня в республике выращивают около 6 миллионов карат в год.
В Институте физики НАН белорусским кристаллам нашли практическое применение. У драгоценных камней особые способности к оптическому рассеянию, благодаря этому лазерными лучами можно эффективно манипулировать. В Институте физике занимаются производством лазеров уже давно. В деле, которое требует ювелирной точности, белорусы преуспели.
Николай Казак:
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«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях
В 2011 белорусские ученые вырастили редчайший камень. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране». Владимир Меркулов:Наши...
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