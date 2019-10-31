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«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 1 ноября пройдет открытие XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В кинотеатре «Москва» разобьют тарелку о штатив кинокамеры, что уже традиционно станет символичным началом форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран. Сразу же после церемонии открытия начнется показ первого конкурсного фильма 2019 года – «Отец» болгарских кинематографистов. Лента уже получила Гран-при на фестивале в Карловых Варах, а также два приза за лучшую режиссуру.
Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Всю неделю кинофестиваль будет проходить под слоганом «К радости». Организаторы таким образом хотят почтить выдающегося режиссера Ингмара Бергмана. И пригласить зрителей вместе с кино пройти путь познания себя и окружающего мира.
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«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»
Новости Беларуси. Вечером 1 ноября пройдет открытие XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В кинотеатре «Москва» разобьют тарелку о штатив...
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