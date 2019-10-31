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Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важно слушать и слышать людей. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов. 1 ноября в проблемах белорусов разбиралась глава Администрации – Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы поделиться своими чаяниями, в городской поселок приехали не только местные, но и жители Могилевской, Гродненской областей и даже столицы. Преобладают вопросы жилья, строительства дорог, оказания медицинской помощи, трудоустройства. Наталья Кочанова объяснила, почему особое внимание уделяется малым населенным пунктам.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Всего на прием в Россонах записались около 30 человек. Проблеме каждого из них будет уделено должное внимание.
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Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах
Новости Беларуси. Важно слушать и слышать людей. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов. 1 ноября в проблемах белорусов разбиралась глава...
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