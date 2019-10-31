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Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах

01.11.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Важно слушать и слышать людей. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов. 1 ноября в проблемах белорусов разбиралась глава Администрации – Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах

Чтобы поделиться своими чаяниями, в городской поселок приехали не только местные, но и жители Могилевской, Гродненской областей и даже столицы. Преобладают вопросы жилья, строительства дорог, оказания медицинской помощи, трудоустройства. Наталья Кочанова объяснила, почему особое внимание уделяется малым населенным пунктам.

Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Район значимый, важный и перспективный для Витебской области. Потому что если мы говорим об услугах сегодня, о развитии агроэкотуризма, то что может быть привлекательнее, чем тот район, в котором такое количество озер, лесов, великолепная природа, которую можно использовать эффективно для того, чтобы оказывать услуги и жителям нашей страны и гостям, которые приезжают в нашу страну.

Всего на прием в Россонах записались около 30 человек. Проблеме каждого из них будет уделено должное внимание.

Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах

Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
 
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Новости Беларуси. Важно слушать и слышать людей. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов. 1 ноября в проблемах белорусов разбиралась глава...
 
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