ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно женщина пыталась вывезти в детской коляске товары из магазина на 370 рублей

01.11.2019 16:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительница Гродно подозревается в краже из магазина на 370 рублей.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, 37-летняя женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, пришла в магазин и совершила кражу. Происшествия случилось 29 октября вечером.  

Жительница Гродно пришла в крупный магазин с коляской. В ней сидел ребенок. В течение получаса женщина ходила по рядам и клала товар не только в продуктовую корзинку, но и в отсеки коляски.  

В Гродно женщина пыталась вывезти в детской коляске товары из магазина на 370 рублей
Фото: УВД Гродненского облисполкома   

Затем на кассе женщина заплатила только за покупки из корзины, а про товар в коляске кассирам ничего не сказала.  

Подозреваемая не заплатила за 29 товаров на сумму 370 рублей. Это были продукты питания, канцелярия, косметика. Женщину задержали на выходе из магазина. Её противоправному поведению дана правовая оценка.  

Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Кража».  

В Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жительница Гродно подозревается в краже из магазина на 370 рублей.   По информации УВД Гродненского облисполкома, 37-летняя женщина, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат выпустил трэшовый рок-клип. В прошлый раз это был рэп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика