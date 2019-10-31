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«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

01.11.2019 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 ноября в Минске простились с известным белорусским композитором Олегом Молчаном. Его не стало на 55-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Большом зале Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это настоящий композитор, это настоящий человек». В Минске простились с Олегом Молчаном

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». Вершиной творчества Олега Молчана по праву считается его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», которая вот уже 25 лет является духовным гимном Беларуси. Его песни в репертуаре практически всех ведущих артистов нашей страны. В 2019 году композитор был награжден медалью Франциска Скорины.

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

Валерий Пригун, руководитель вокальной группы «Чистый голос»:
Сейчас сложно говорить, для нас это такая потеря серьезная, вообще для белорусской культуры. Это музыкант с большой буквы. Это музыкант, который работал в абсолютно разных жанрах: он писал и музыку для хоров, и рок-баллады, и поп-музыку. Настолько был разносторонний и богатый внутренне человек, что я даже не знаю, как нам с этим смириться. Вроде бы голова понимает, что человека больше нет, но очень жаль. Это на самом деле очень серьезная потеря для всей белорусской культуры.

Три последних года Олег Молчан боролся с онкологией. Все нынешнее лето он был на лечении в РНПЦ имени Александрова, а осенью – в одной из клиник Швейцарии. Умер Олег Молчан 26 октября в Женеве.

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

Люди в материале: Олег Молчан, Владимир Провалинский, Елена Атрашкевич, Валерий Пригун
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 ноября в Минске простились с известным белорусским композитором Олегом Молчаном. Его не стало на 55-м году жизни. Гражданская панихида прошла в...
 
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