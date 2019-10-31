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«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 ноября в Минске простились с известным белорусским композитором Олегом Молчаном. Его не стало на 55-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Большом зале Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». Вершиной творчества Олега Молчана по праву считается его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», которая вот уже 25 лет является духовным гимном Беларуси. Его песни в репертуаре практически всех ведущих артистов нашей страны. В 2019 году композитор был награжден медалью Франциска Скорины.
Валерий Пригун, руководитель вокальной группы «Чистый голос»:
Три последних года Олег Молчан боролся с онкологией. Все нынешнее лето он был на лечении в РНПЦ имени Александрова, а осенью – в одной из клиник Швейцарии. Умер Олег Молчан 26 октября в Женеве.
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«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана
Новости Беларуси. 1 ноября в Минске простились с известным белорусским композитором Олегом Молчаном. Его не стало на 55-м году жизни. Гражданская панихида прошла в...
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