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Хеллоуин или выставка человеческой души? Куда сходить в Гомеле в выходные

01.11.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На носу выходные. Бары и ночные клубы зазывают на Хеллоуин. Вот, к примеру, Underground приглашает на вечеринку Halloween Joker. Стоимость входа — 5 рублей, а всем, кто в костюмах, — скидка. А рест-клуб «Браво» устраивает вечеринку «Вселенная Halloween» уже сегодня, для девушек вход — бесплатный. Для тех же, кому западные развлечения не по вкусу, мы подыскали другие.

Осенний салон


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16

Когда: 2 ноября, с 11.00 до 17.00

Сколько: 50 копеек

Осенний сезон клуба гомельских ремесленников «Чароўныя падарункi» откроет выставка-шоу. Свои работы представят новички и полюбившиеся многим мастера, работающие в различных видах традиционных и современных ремесел. Здесь вы найдете изделия из дерева, скульптуры, украшения, декор интерьера, аксессуары, мыловарение, вязание, скрапбукинг. Также запланированы традиционный бесплатный мастер-класс и показ мод.

Выставка человеческой души фотографа Руслана Карпова

Где: Музей истории печати и фотографии Гомельщины (г. Гомель, ул. Коммунаров, 7)

Когда: 2 ноября, открытие в 16.00

Сколько: бесплатно

На выставке человеческой души «То, о чем они молчат» будут представлены 25 черно-белых работ гомельского фотографа Руслана Карпова, относящихся к жанрам психологического портрета и жанрового портрета. На фото — обычные люди, снятые в повседневной жизни. «Объект моей съемки — внутренний мир человека», — так говорит автор о своем творчестве и предлагает зрителю попытаться понять внутреннее состояние каждого из тех, кто изображен на его работах, «услышать» его историю.

История главного гомельского музея


Где: дворец Румянцевых и Паскевичей, пл. Ленина, 4

Когда: суббота-воскресенье — с 10.00 до 18.00

Сколько: 2,50−3,50 рубля

В центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей открывается выставка «Гомельский дворцово-парковый ансамбль. 100 лет». В стилизованных рамах-«окнах» и рамах-«лестницах» посетители смогут увидеть фотографии, рассказывающие об изменениях в одном из старейших музеев страны за последний век.

Хороших выходных!

 
Теги: Гомель
 
 
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На носу выходные. Бары и ночные клубы зазывают на Хеллоуин. Для тех же, кому западные развлечения не по вкусу, мы подыскали другие.
 
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