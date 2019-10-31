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Хеллоуин или выставка человеческой души? Куда сходить в Гомеле в выходные
Источник материала: Tut.by
На носу выходные. Бары и ночные клубы зазывают на Хеллоуин. Вот, к примеру, Underground приглашает на вечеринку
Осенний салон
Осенний сезон клуба гомельских ремесленников «Чароўныя падарункi» откроет выставка-шоу. Свои работы представят новички и полюбившиеся многим мастера, работающие в различных видах традиционных и современных ремесел. Здесь вы найдете изделия из дерева, скульптуры, украшения, декор интерьера, аксессуары, мыловарение, вязание, скрапбукинг. Также запланированы традиционный бесплатный мастер-класс и показ мод.
Выставка человеческой души фотографа Руслана Карпова
На выставке человеческой души «То, о чем они молчат» будут представлены 25 черно-белых работ гомельского фотографа Руслана Карпова, относящихся к жанрам психологического портрета и жанрового портрета. На фото — обычные люди, снятые в повседневной жизни. «Объект моей съемки — внутренний мир человека», — так говорит автор о своем творчестве и предлагает зрителю попытаться понять внутреннее состояние каждого из тех, кто изображен на его работах, «услышать» его историю.
История главного гомельского музея
В центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей открывается выставка «Гомельский дворцово-парковый ансамбль. 100 лет». В стилизованных рамах-«окнах» и рамах-«лестницах» посетители смогут увидеть фотографии, рассказывающие об изменениях в одном из старейших музеев страны за последний век.
Хороших выходных!
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На носу выходные. Бары и ночные клубы зазывают на Хеллоуин. Для тех же, кому западные развлечения не по вкусу, мы подыскали другие.
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