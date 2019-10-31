Летчики в США готовятся к глобальной пандемии с помощью «ящиков зомби»

Источник материала: Tut.by

Американские ВВС готовятся к глобальной пандемии, которая может охватить весь мир за считанные часы и убить миллионы людей. Чтобы такое бедствие не застало врасплох, авиация проводит особые учения с изолирующими контейнерами — такие используют для перевозки пациентов с особо опасными заболеваниями. Об этом пишет defence-blog.



Кадр из фильма «28 дней спустя». Изображение: Кинопоиск

Такие учения прошли 21−24 октября на базе в Чарлстоне, США, и проводились 43-й и 375-й авиационно-эвакуационными эскадрильями.

Контейнер TIS, называемый также «ящик зомби» — устройство для перевозки пациентов с лихорадкой Эбола на самолетах C-17 Globemaster III или C-130 Hercules. Он позволяет предотвратить распространение заболевания среди медперсонала и экипажа воздушного судна до того, как больной будет доставлен в госпиталь. Он состоит из изолированного модуля и «прихожей» для того, чтобы снимать и надевать средства индивидуальной защиты.

На сегодняшний день база в Чарльстоне является единственной в мире, располагающей контейнерами TIS.