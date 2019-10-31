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Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье и потребительские нужды
Источник материала: Myfin
Процентная ставка по жилищным кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 3,6 процентных пункта. Это 13,1% на сегодняшний день (СР = 9,5%).
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фото: Myfin.by Процентная ставка по жилищным кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 3,6...
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