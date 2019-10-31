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Разгулялись! Почти 30 тысяч белорусов в этом году уволены за прогулы

01.11.2019 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси растет количество тех, кого увольняют за прогулы. Если за девять месяцев прошлого года по этой причине в стране лишились работы 26,2 тысячи человек, то в текущем году - уже почти на 3 тысячи человек больше (28,9 тысячи).

Самая грустная ситуация с прогулами в сельском хозяйстве (8,1 тысячи уволенных) и обрабатывающей промышленности (7 тысяч). Далее идут продавцы (4,2 тысячи), строители (4,1 тысячи), транспортники (1,2 тысячи) и энергетики (1 тысяча).

Территориально больше всего прогульщиков живет в Минской области (5,5 тысячи человек) и столице (5 тысяч человек), а самые дисциплинированные - Брестская и Гомельская области (здесь за прогулы уволили всего по 3,3 тысячи человек).

Ежегодно работу теряют и находят больше полумиллиона белорусов


В Беларуси число уволенных уже не первый год превышает число принятых на работу. Так, за девять месяцев этого года, согласно статистике Минтруда, нашли работу 532,3 тысячи человек, а потеряли - 569,8 тысячи. Получается, чистый отток кадров в стране на сегодняшний день составляет 37,5 тысячи человек. К слову, за тот же период прошлого года отток был почти таким же - 37,4 тысячи работников.

Чаще всего в этом году увольняли в Минске (132,6 тысячи человек) и Минской области (94,5 тысячи работников), реже всего - в Гродненской (63,4 тысячи) и Могилевской (60,8 тысячи) областях. При этом найти работу проще всего в столице, здесь на 100 уволенных приходится 97,5 принятых на работу (в среднем по Беларуси коэффициент замещения - 93,4%).


В IT-секторе на работу принимают чаще, чем увольняют


Самый благополучный сегмент отечественного рынка труда - IT-сектор. За 9 месяцев здесь уволили 6,6 тысячи человек, а приняли на работу 10,3 тысячи сотрудников. Коэффициент замещения составил 156%. Это рекорд - такого спроса на работников не наблюдается больше ни в одном секторе белорусской экономики.

При этом IT лишь на третьем месте по созданию новых рабочих мест (3,8 тысячи за 9 месяцев), впереди - розничная торговля (7,4 тысячи) и обрабатывающая промышленность (5,6 тысячи). Всего в стране за 9 месяцев создано почти 26,5 тысячи новых рабочих мест.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси растет количество тех, кого увольняют за прогулы. Если за девять месяцев прошлого года по этой причине в стране лишились работы 26,2 тысячи человек, то в...
 
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