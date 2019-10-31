Свабода (перевод: Белорусский партизан) наведалось на Шкловщину, где, как говорят местные, построилась семья Лукашенко. Радио(перевод: Белорусский партизан) наведалось на Шкловщину, где, как говорят местные, построилась семья Лукашенко.





«Все скромненько, аккуратненько»





Улица Земляничная в Шклове (это бывшие Рыжковичи) в будний день кажется малолюдной. Здесь есть детская площадка, водоем. В начале улицы - знаменитый дом салатного цвета, где раньше жила Галина Родионовна, жена Александра Лукашенко, которая еще в начале его президентства отказалась ехать с ним в Минск





Шкловцы говорят, что сейчас «это дом мэра». Возле здания не было никакой охраны, двое мужчин красили приоткрытые ворота.





Председатель Шкловского райисполкома Александр Титок в беседе с корреспондентом Свабоды по телефону подтвердил, что он там живет.





«Этот дом бесплатно передан в коммунальную собственность, и решением исполкома выделен председателю райисполкома для проживания. Это служебное жилье. Строил Александр Григорьевич, в его историю не вникал, - сказал Александр Титок. - Жилая площадь небольшая, три комнатки. Гостинная, кухня и маленькая комнатка типа детской. Туалет, ванна, как обычно, все скромненько, аккуратненько.





Гараж, сарайчик, и мы кур держим, и огородик маленький, картошку сажаем, и тепличка есть, огурчики, помидорчики. Для председателя дом - это лучше, чем квартира, если честно, когда какая минутка есть, можно на земле поработать. И сад есть яблочки собрать. Нормально, ничего лишнего, скромненький домик».





Галина Родионовна сейчас живет в одном из новых домов, но его номера председатель райисполкома не знает.





На Земляничной улице есть заезд только со стороны шоссе, а с другой стороны тупик. Там улица перекрыта забором, хотя в разъёме ограждения есть тропинка для прохода.









Шкловчане говорят, что здесь, в конце улицы, есть новопостроенный одноэтажный деревянный дом, где стоят видеокамеры, во дворе тепличка и сад. Это и есть новый дом Галины Родионовны.





Тут же через дорогу живет семья Сомовых, родителей жены старшего сына Лукашенко Виктора. Около их прежнего отремонтированного дома построен деревянный двухэтажный, обнесенный оградой.





Местные говорят, что его хозяин - тесть Виктора Лукашенко Валерий Сомов. К сожалению, дозвониться до Сомова не удалось, никто не снимал трубку.





Шкловчане говорят, что Виктор Лукашенко по выходным приезжает в Шклов и бывает на Земляничной. Что касается построек, то один из жителей соседней улицы сказал, что это обычные дома, построенные из материалов местного комбината, мол, не то, что люди строят под Минском.





Председатель райисполкома говорит, что улица открыта.





«Там же шлагбаума нет, все открыто, доступно. Главное - не лезть к человеку, у каждого своя собственность. Многие ставят сигнализацию и на мобильник выводятразличные функции охраны. Это как у всех», - говорит Александр Титок.





Действительно, по улице можно свободно проходить.





Здесь же в Шклове, но уже на улице Дикуна, как говорят местные, на месте родительской усадьбы построила двухэтажный кирпичный дом Анна Лукашенко, жена среднего сына Лукашенко Дмитрия. Жители улицы говорят, что на участке среди построек есть баня.

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«Как обычные граждане»

Что касается информации о домах родственников семьи Лукашенко, то председатель Шкловского исполкома Александр Титок сказал, что работает в Шклове недавно. «У них не был, не знаю», - сказал Александр Титок.





По его словам, «они как обычные люди, ведут себя скромно и лишних требований не предъявляют».





«Хотя чувствуем ответственность, что высокий уровень, ну вот и Галина Родионовна. Но любого жителя Шкловщины спросите, живут порядочно, скромно, как обычные граждане», - сказал Александр Титок.





Что известно о недвижимости Лукашенок на Шкловщине

По декларации, представленной Александром Лукашенко на последних президентских выборах в 2015 году, Галина Родионовна Лукашенко владела жилым домом в Шклове общей площадью 115 квадратных метров (согласно декларации за 2005 год общая площадь дома составляла 174 м²) и половиной жилого дома в деревне Большой Межник Шкловского района общей площадью 53 м².





По декларации за 2005 год, Виктор и Дмитрий Лукашенко не имели ни домов, ни квартир, ни земельных участков или дач. В декларации на следующих выборах в 2010 году сведения об имуществе детей в Центризбирком уже не подавались, как и на выборах 2015 года.





Старший сын Александра Лукашенко Виктор с 2005 года занимает должность помощника президента по национальной безопасности. Также с 2007 года он член Совета безопасности Беларуси. С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполняет обязанности первого вице-президента НОК.





Его жена Лилия раньше работала в концерне «Белхудожпромыслы» специалистом 1-й категории. Позже появилась информация, что Лилию назначили заместителем директора компании «Дана Астра» (входит в Dana Holdings).





Она также директор арт-галереи «Арт-хаос», что в торговом центре Dana Mall в Минске.





Средний сын Дмитрий - председатель «Президентского спортивного клуба». Его жена Анна в компании бизнесмена Анатолия Тарнавского «Юнивест-М» возглавляла службу маркетинга. Ей принадлежит маркетинговая концепция продвижения самого масштабного в Беларуси проекта малоэтажного элитного жилого комплекса «Ноттингем» в Минском районе, рассчитанного на 20 тысяч жителей.





Александр Лукашенко с тремя сыновьями посещал малую родину в прошлом году и работал на субботнике - приводили в порядок Трофимов источник возле агрогородка Александрия. Говорят, что Лукашенко-старший в детстве любил здесь отдыхать, и родник восстановлен по его поручению.





В Александрии-2 очень хороший асфальт, две вертолетные площадки. Здесь восстановлен ​​родительский дом Александра Лукашенко. Стоят небольшие беседки. Похоже, что сейчас там никто не живет.





Напротив него закрытая территория под охраной. По словам местных, там резиденция главы государства.









В интервью Tut.by в 2014 году теща Лукашенко Елена Желнерович (она жила в деревне Большой Межник, что неподалеку от Александрии) рассказывала, что Галина Родионовна живет в Александрии, но очень часто ездит в Минск.





С Галиной она виделась часто, дочь приезжала еженедельно. Елена Желнерович умерла в сентябре 2019 года.





Резиденция главы государства в Александрии-2 - под бдительной охраной, хотя хозяин сюда наведывается редко. Возле резиденции большой земельный участок обнесен металлической оградой, которая прилегает к домам сельчан.





Житель одного из домов сказал, что раньше здесь якобы планировали соорудить ферму или конюшню, да потом от этих планов отказались. Якобы дальше там есть ульи. Но ограждение, которое с одной стороны препятствует проходу к водоему, не убрали. Проход на огражденную территорию закрыт.