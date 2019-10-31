Водители, внимание! В Гомеле переехал регистрационный отдел ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Гомеле регистрационный отдел ГАИ сменил адрес. Теперь он расположен не в Новобелице, а на улице Борисенко.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Раньше межрайонный регистрационный отдел ГАИ находился на 9 км Черниговского шоссе.

Однако в связи с увеличением административных процедур и регистрируемых транспортных средств назрела необходимость в переезде в более просторное и современное здание, сообщили в УВД.