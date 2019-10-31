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Водители, внимание! В Гомеле переехал регистрационный отдел ГАИ
Источник материала: Tut.by
В Гомеле регистрационный отдел ГАИ сменил адрес. Теперь он расположен не в Новобелице, а на улице Борисенко.
Раньше межрайонный регистрационный отдел ГАИ находился на 9 км Черниговского шоссе.
Однако в связи с увеличением административных процедур и регистрируемых транспортных средств назрела необходимость в переезде в более просторное и современное здание,
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Раньше межрайонный регистрационный отдел ГАИ находился на 9 км Черниговского шоссе.
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