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Общественный транспорт начнет объезжать строящуюся станцию метро на Кижеватова (уже 2 ноября)
Источник материала: Tut.by
На улице Лейтенанта Кижеватова с 2 ноября изменят схему дорожного движения. Транспорт начнет объезжать строящуюся станцию «Слуцкий гостинец». «Столичный транспорт и связь»
Станцию будут объезжать, пока идет стройка
Объезды будут действовать около трех лет, пояснили TUT.BY в «СТиС». Из-за этого с 2 ноября 2019 года изменяются расписания автобусов № 73, 176Э, 180С, 270, 281, 296, 308, 327 и троллейбусов № 43, 59.
Остановки «Детская больница», «Слуцкий гостинец» переносятся на новые временно обустроенные площадки.
Что будет с троллейбусами в ближайшие выходные
Два дня (2 и 3 ноября) троллейбусную контактную сеть на улице Кижеватова будут переустраивать. На это время некоторые троллейбусы заменят автобусами и электробусами.
— вместо троллейбусов № 43 будут работать временные автобусы 43 Т «ДС Серова — ДС Дружная» по трассе;
— троллейбусный маршрут № 51 будет обслуживаться электробусами;
— движение троллейбусов № 59 на участке от улицы Вирской организуют по улицам Казинца, Корженевского до диспетчерской станции «Курасовщина» в обоих направлениях.
Пассажирам с проездными или едиными проездными на определенный период (без лимита поездок), где один из видов транспорта — троллейбус, предоставляется право ехать без дополнительной оплаты в автобусах № 43Т и электробусах № 51.
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На улице Лейтенанта Кижеватова с 2 ноября изменят схему дорожного движения. Транспорт начнет объезжать строящуюся станцию «Слуцкий гостинец».
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