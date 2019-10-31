ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общественный транспорт начнет объезжать строящуюся станцию метро на Кижеватова (уже 2 ноября)

01.11.2019 18:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На улице Лейтенанта Кижеватова с 2 ноября изменят схему дорожного движения. Транспорт начнет объезжать строящуюся станцию «Слуцкий гостинец». «Столичный транспорт и связь» рассказывает, как пойдут автобусы и троллейбусы.


Фото: TUT.BY

Станцию будут объезжать, пока идет стройка

Объезды будут действовать около трех лет, пояснили TUT.BY в «СТиС». Из-за этого с 2 ноября 2019 года изменяются расписания автобусов № 73, 176Э, 180С, 270, 281, 296, 308, 327 и троллейбусов № 43, 59.

Остановки «Детская больница», «Слуцкий гостинец» переносятся на новые временно обустроенные площадки.

Что будет с троллейбусами в ближайшие выходные

Два дня (2 и 3 ноября) троллейбусную контактную сеть на улице Кижеватова будут переустраивать. На это время некоторые троллейбусы заменят автобусами и электробусами.

— вместо троллейбусов № 43 будут работать временные автобусы 43 Т «ДС Серова — ДС Дружная» по трассе;

— троллейбусный маршрут № 51 будет обслуживаться электробусами;

— движение троллейбусов № 59 на участке от улицы Вирской организуют по улицам Казинца, Корженевского до диспетчерской станции «Курасовщина» в обоих направлениях.

Пассажирам с проездными или едиными проездными на определенный период (без лимита поездок), где один из видов транспорта — троллейбус, предоставляется право ехать без дополнительной оплаты в автобусах № 43Т и электробусах № 51.

Читайте также
Нашли фотографию рабочих, которые оставили потомкам послание на площади Победы
Как в Минске живет бывший квартал для работников КГБ, куда приезжает автолавка
 
Теги: Расписание автобусов, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Лейтенанта Кижеватова с 2 ноября изменят схему дорожного движения. Транспорт начнет объезжать строящуюся станцию «Слуцкий гостинец».
 
Новости дня
Новости разные
 
Северный поток-2: Дания решила сыграть в "русскую рулетку"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика