Общественный транспорт начнет объезжать строящуюся станцию метро на Кижеватова (уже 2 ноября)

Источник материала: Tut.by

На улице Лейтенанта Кижеватова с 2 ноября изменят схему дорожного движения. Транспорт начнет объезжать строящуюся станцию «Слуцкий гостинец». «Столичный транспорт и связь» рассказывает , как пойдут автобусы и троллейбусы.



Фото: TUT.BY

Станцию будут объезжать, пока идет стройка

Объезды будут действовать около трех лет, пояснили TUT.BY в «СТиС». Из-за этого с 2 ноября 2019 года изменяются расписания автобусов № 73, 176Э, 180С, 270, 281, 296, 308, 327 и троллейбусов № 43, 59.

Остановки «Детская больница», «Слуцкий гостинец» переносятся на новые временно обустроенные площадки.

Что будет с троллейбусами в ближайшие выходные

Два дня (2 и 3 ноября) троллейбусную контактную сеть на улице Кижеватова будут переустраивать. На это время некоторые троллейбусы заменят автобусами и электробусами.

— вместо троллейбусов № 43 будут работать временные автобусы 43 Т «ДС Серова — ДС Дружная» по трассе;

— троллейбусный маршрут № 51 будет обслуживаться электробусами;

— движение троллейбусов № 59 на участке от улицы Вирской организуют по улицам Казинца, Корженевского до диспетчерской станции «Курасовщина» в обоих направлениях.

Пассажирам с проездными или едиными проездными на определенный период (без лимита поездок), где один из видов транспорта — троллейбус, предоставляется право ехать без дополнительной оплаты в автобусах № 43Т и электробусах № 51.