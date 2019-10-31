Простой трюк, который поможет принимать взвешенные решения. Его знал еще Цезарь

Источник материала: Ежедневник



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Исследования показали, что люди, склонные к размышлениям, также часто страдают от проблем в принятии решений под давлением и значительно чаще страдают от депрессии.

Таким людям может помочь древний риторический метод, одобренный Юлим Цезарем и другими мыслителями, известный как «иллеизм» — или способность говорить о себе в третьем лице (термин был придуман в 1809 году поэтом Сэмюэлем Тейлором Кольриджем и происходит от латинского ille, что в переводе означает «он, тот»).

Идея состоит в том, что это небольшое изменение в перспективе может развеять ваш эмоциональный туман личных предубеждений.

Значительная часть исследований показала, что такого рода размышление от третьего лица может временно улучшить процесс принятия решений. Согласно материалам PsyArxiv, подход также может принести долгосрочную пользу мышлению и эмоциональной устойчивости. По мнению учёных это «первое доказательство того, что познавательные и аффективные процессы мышления можно освоить в повседневной жизни».

Полученные данные являются продуктом исследований психолога Игоря Гроссмана из Университета Ватерлоо в Канаде, чья работа в области психологии мышления была одним из вдохновителей моей недавней книги об интеллекте и о том, как мы можем принимать более мудрые решения.

Цель Гроссмана — создать сильную экспериментальную базу для изучения «мудрости», понятия, которое долгое время считалось слишком туманным для научных исследований. В одном из своих ранних экспериментов он установил, что разумные рассуждения можно измерить и что, как и в случае с IQ, оценки людей имеют значение. Он сделал это, попросив участников обсудить вслух личную или политическую дилемму, которую он затем оценил по различным элементам мышления, долгое время считавшихся важными показателями мудрости, например интеллектуальное смирение, способность принимать точку зрения других, признание неопределенности, способность искать и находить компромисс. Гроссманн обнаружил, что эти оценки разумного мышления были намного лучше, чем тесты интеллекта при прогнозировании эмоционального благополучия и удовлетворенности отношениями – тем самым он поддержал идею о том, что мудрость, определяемая этими качествами, представляет собой уникальную конструкцию, которая определяет то, как мы ориентируемся в жизненных проблемах.

Работая с Итаном Кроссом в Мичиганском университете в Соединенных Штатах, Гроссманн также искал способы улучшить эти показатели — с помощью нескольких поразительных экспериментов, демонстрирующих силу иллеизма. В серии лабораторных экспериментов они обнаружили, что люди, как правило, более скромны и готовы рассмотреть другие перспективы, когда их просят описать проблемы от третьего лица.

Представьте, например, что вы спорите со своим партнером. Принятие перспективы третьего лица может помочь вам понять чужую точку зрения или принять пределы вашего понимания рассматриваемой проблемы. Или представьте, что вы рассматриваете возможность переезда. Изучение отдаленной перспективы может помочь вам более беспристрастно взвесить преимущества и риски.

Однако это более раннее исследование включало только кратковременные вмешательства, что означает что на тот момент было не ясно, станет ли более разумное рассуждение долгосрочной привычкой при регулярной практике иллеизма.

Чтобы внести ясность в результаты научной работы, другая исследовательская группа Гроссмана попросила около 300 участников описать сложную социальную ситуацию, в то время как два независимых психолога оценивали их по различным показателям разумного мышления (интеллектуальное смирение и т. д.). Затем участники должны были вести дневник в течение четырех недель. Каждый день им приходилось описывать ситуацию, с которой они только что столкнулись, например, несогласие с коллегой или плохие новости. Половине было предложено сделать это от первого лица, в то время как другим было предложено описать свои испытания с точки зрения третьего лица. В конце исследования все участники повторили тест разумного мышления.

Результаты Гроссмана были именно такими, как он рассчитывал. Хотя участники контрольной группы не показали общих изменений в своих оценках, основанных на мудрых рассуждениях, у тех, кто использовал подход иллеизма выросли показатели интеллектуального смирения, понимания перспектив и способность находить компромисс.

Дальнейшая стадия исследования позволила предположить, что эта вновь обретенная мудрость также способствовала большей эмоциональной регуляции и стабильности. После четырёхнедельного ведения дневника участники должны были написать предположения на тему того, как их чувства доверия, разочарования или гнева по поводу поведения близкого члена семьи или друга меняются в течение следующего месяца — затем, после того, как тот месяц истек, они рассказывали о как все прошло на самом деле.

В соответствии с другой работой по «аффективному прогнозированию», люди в состоянии контроля переоценили свои положительные эмоции и недооценили интенсивность своих отрицательных эмоций в течение месяца. Напротив, те, кто вел дневник от третьего лица, были более точными. При ближайшем изучении выяснилось, что их негативные чувства в целом были более приглушенными, и поэтому их позитивные прогнозы оказались более точными. В результате получилось, что мудрые рассуждения позволили им найти лучшие способы справиться с ситуацией.

Я нахожу эти эффекты эмоций и мышления особенно интересными, учитывая тот факт, что иллеизм часто считается признаком инфантильности или нарциссической личности — полная противоположность личной мудрости. Кстати, политики очень часто могут использовать иллеизм в чисто риторических целях, но применительно к подлинному размышлению он представляется мощным инструментом для более разумных суждений.

Как отмечают исследователи, было бы интересно узнать, применимы ли подобные преимущества к другим формам принятия решений, а не только к личным дилеммам, рассмотренным в исследовании Гроссмана. Есть основания думать, что это так. Предыдущие эксперименты показали, например, что размышления приводят к худшему выбору в покере (и поэтому опытные игроки стремятся к отстраненному, эмоционально сухому отношению) и что более высокая эмоциональная осведомленность и действия могут улучшить показатели на фондовом рынке.

Тем временем работа Гроссмана продолжает доказывать, что мудрость заслуживает тщательного экспериментального изучения — с потенциальной пользой для всех нас. Общеизвестно, что повысить общий интеллект за счет тренировки мозга очень сложно, но эти результаты свидетельствуют о том, что приёмы разумных рассуждений и принятия более эффективных решений доступны каждому.

Дэвид Робсон. Адаптация статьи, опубликованной в Исследовательском сборнике Британского психологического общества, The Idealist .