С 1 ноября белорусы будут платить меньше за поездки на поездах в России, Казахстане и Киргизии

Источник материала: Tut.by

БелЖД договорилась с Россией, Казахстаном и Киргизией о том, чтобы белорусы могли покупать билеты на их внутренние поезда по внутренним, а не международным тарифам с территории нашей страны. Это значит, что теперь приобрести дешевый билет, к примеру, из Москвы до Ярославля можно будет в кассе или на сайте БелЖД, говорится на официальном сайте перевозчика. Нововведение начало действовать уже сегодня.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Раньше если пассажир покупал билет в кассе БелЖД на поезд РЖД, который курсирует внутри страны, к примеру, из Москвы в Ярославль, то он должен был заплатить по международному тарифу — 62,22 рубля. Теперь проезд ему будет обходиться по тарифу, который действует в России — 34,45 белорусского рубля.

— То есть если поезд идет из Минска в Москву, мы покупаем на него билет по обычной цене — по международным тарифам, поскольку он едет из одной страны в другую. А на поезд из Москвы, к примеру, в тот же Ярославль — по внутреннему российскому тарифу, — пояснила БелЖД.

Купить билеты по внутренним тарифам других стран белорусы могли и раньше, но только с территории этих стран. К примеру, Гомельский регион все время ездил в Новозыбков — одна из ближайших российских станций, чтобы купить дешевле билеты на российские поезда.

— Сколько можно будет сэкономить на билетах зависит от расстояния следования и типа поезда. В России есть очень много поездов, билеты на которые продаются с использованием системы динамического управления тарифами. Там тариф постоянно меняется. Сегодня может быть один, а завтра в 3 раза выше. Одно можно сказать, чем длиннее маршрут, тем дешевле обойдутся билеты. Если поехать из Москвы в Новосибирск, то конечно этот билет будет дешевле купить по внутрероссийскому тарифу, чем по международному, — рассказала БелЖД.

Купить дешевые билеты — по внутренним тарифам, на поезда, которые ездят по Беларуси, в кассах своих стран появилась и у пассажиров государств СНГ и Балтии.

— Здесь действует такая же схема. Если пассажир, к примеру, из России покупал билет на проезд в плацкартном вагоне поезда Минск-Брест, раньше ему нужно было заплатить по международному тарифу 1175 российских рублей (37,77 белорусского рубля), то теперь всего 359 российских рублей (11,54 белорусского).