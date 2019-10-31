Geely прибыл на службу в Вороново

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненском областном управлении МЧС состоялась торжественная передача ключей от автомобилей, поступивших на вооружение в спасательные подразделения.

Пять единиц новой спецтехники разъехались по отделам региона. На их закупку выделены средства из областного и республиканского бюджетов. Автомобильный парк Вороновского РОЧС тоже пополнился легковым автомобилем Geely. «Новичок» будет нести службу в аварийно-спасательной части №1 г.п. Вороново. В 2019 году это второе пополнение — в феврале вороновские спасатели «приняли в штат» новую автоцистерну, вместимостью 11 тонн, на шасси повышенной проходимости.







— От возможностей спецтехники и оборудования во многом зависит эффективность оказываемой спасателями помощи при различных ЧС. Важно, что материально-техническая база подразделений МЧС региона регулярно улучшается. Это повышает боеготовность подразделений, позволяет на более высоком уровне выполнять задачи, — отметил на церемонии вручения начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло.

Ольга ВОРОБЬЕВА.