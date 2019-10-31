ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Geely прибыл на службу в Вороново

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Geely прибыл на службу в Вороново

В Гродненском областном управлении МЧС состоялась торжественная передача ключей от автомобилей, поступивших на вооружение в спасательные подразделения.

Пять единиц новой спецтехники разъехались по отделам региона. На их закупку выделены средства из областного и республиканского бюджетов. Автомобильный парк Вороновского РОЧС тоже пополнился легковым автомобилем Geely. «Новичок» будет нести службу в аварийно-спасательной части №1 г.п. Вороново. В 2019 году это второе пополнение  — в феврале вороновские спасатели «приняли в штат» новую автоцистерну, вместимостью 11 тонн, на шасси повышенной проходимости. 


Geely прибыл на службу в Вороново

— От возможностей спецтехники и оборудования во многом зависит эффективность оказываемой спасателями помощи при различных ЧС. Важно, что материально-техническая база подразделений МЧС региона регулярно улучшается. Это повышает боеготовность подразделений, позволяет на более высоком уровне выполнять задачи, — отметил на церемонии вручения начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненском областном управлении МЧС состоялась торжественная передача ключей от автомобилей, поступивших на вооружение в спасательные подразделения. Пять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будущее из фильма «Бегущий по лезвию» настало. Что о нем думают настоящие люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика