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Дороги дружбы и сотрудничества вороновцев
01.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Семь лет назад самоуправление Шальчининкского района Литвы и Вороновский райисполком подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках его налажены и из года в год укрепляются двухсторонние культурные связи.
Вот и в октябре нынешнего года Центр культуры Шальчининкского районного самоуправления пригласил народный ансамбль народной музыки «Лявоны» на празднование международного Дня пожилых людей.
Нашему выходу на сцену предшествовала экскурсия по красивейшему историческому месту — усадьбе Балинских в Яшюнае. Памятник XIX века после двух лет реставрационных работ вновь открылся для посетителей. Организаторы праздничного мероприятия для пожилых людей создали в Доме культуры уютную атмосферу, разместив зрителей за накрытыми столиками. Нас тепло встретили на сцене. Выступления «Лявонаў» чередовались с выходами местного детского танцевального коллектива. Судя по реакции зала, концерт нашим соседям понравился. Белорусская делегация еще и приятно удивила литовскую сторону поздравительной речью, которую на чистом польском языке произнесла главный специалист сектора культуры райисполкома Елена Барбарович.
Творческая встреча, конечно же, не обошлась без взаимных подарков и сувениров. Обменявшись крепкими рукопожатиями и улыбками, мы покинули гостеприимных хозяев, пообещав друг другу продолжать наши творческие встречи.
Александр МАТЮК, художественный руководитель ансамбля.
Фото из архива автора.
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Семь лет назад самоуправление Шальчининкского района Литвы и Вороновский райисполком подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках его налажены и из года в год...
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