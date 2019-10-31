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Дороги дружбы и сотрудничества вороновцев

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дороги дружбы и сотрудничества вороновцев

Семь лет назад самоуправление Шальчининкского района Литвы и Вороновский райисполком подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках его налажены и из года в год укрепляются двухсторонние культурные связи.

Вот и в октябре нынешнего года Центр культуры Шальчининкского районного самоуправления пригласил народный ансамбль народной музыки «Лявоны» на празднование международного Дня пожилых людей.

Нашему выходу на сцену предшествовала экскурсия по красивейшему историческому месту  — усадьбе Балинских в Яшюнае. Памятник XIX века после двух лет реставрационных работ вновь открылся для посетителей. Организаторы праздничного мероприятия для пожилых людей создали в Доме культуры уютную атмосферу, разместив зрителей за накрытыми столиками.  Нас тепло встретили на сцене. Выступления «Лявонаў» чередовались с выходами местного детского танцевального коллектива. Судя по реакции зала, концерт нашим  соседям понравился. Белорусская делегация еще и приятно удивила литовскую сторону поздравительной речью, которую на чистом польском языке произнесла главный специалист сектора культуры райисполкома Елена Барбарович.

Творческая встреча, конечно же, не обошлась без взаимных подарков и сувениров. Обменявшись крепкими рукопожатиями и улыбками, мы покинули гостеприимных хозяев, пообещав друг другу продолжать наши творческие встречи.

Александр МАТЮК, художественный руководитель ансамбля.

Фото из архива автора.

 
 
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Семь лет назад самоуправление Шальчининкского района Литвы и Вороновский райисполком подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках его налажены и из года в год...
 
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