Будущее из фильма «Бегущий по лезвию» настало. Что о нем думают настоящие люди

Источник материала: Tut.by

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году, но его действие начиналось 1 ноября 2019 года. Сегодня, 1 ноября, люди в Twitter сравнивают реальность в фильме с реальностью за окном — и, к сожалению, пока сравнение не в нашу пользу.



Кадр из фильма «Бегущий по лезвию». Изображение: Кинопоиск

О чем фильм?

Действие происходит в Лос-Анджелесе будущего (вернее, уже настоящего). Там всегда пасмурно, идут кислотные дожди, а в воздухе летают автомобили в киберпанковом стиле.

В этой версии реальности человечество научилось делать репликантов — искусственных людей, что выглядят совсем как настоящие. Репликанты работают на опасных производствах на колонизированных планетах, их используют в армии и на рынке сексуальных услуг. Разумеется, репликантам это не нравится, но их создатели из компании «Тайрелл» установили эффективную систему контроля: спустя четыре года жизни «искусственные люди» попросту умирают. Тех же, кто решается на побег, физически уничтожают сотрудники особого подразделения правоохранительных органов — «блейд-раннеров».

В центре сюжета — история «блейд-раннера» Рика Декарда (Харрисон Форд), вынужденного разыскивать и уничтожить четырех беглецов.

Как люди встретили 1 ноября 2019?

К счастью, мы все еще не научились создавать и убивать репликантов. И, к сожалению, не колонизировали планеты и не сделали летающие автомобили мейстримом.

Вот что пишут об этой дате пользователи Twitter.

Да, «Бегущий по лезвию» почти угадал, ноябрь 2019-го выглядит практически один в один как в фильме. pic.twitter.com/4aBlhXQ1dw — ᴅᴛ (@denitrendy) November 1, 2019

#BladeRunner и где мой киберпанк? Почему нет летающих машин, где космическая колония и репликанты? pic.twitter.com/mG8B80fxtD — Larissa Polshikova (@larapolshikova) November 1, 2019

К слову, события первого Бегущего по лезвию происходят в ноябре 2019.

ГДЕ ЧЁРТОВ КИБЕРПАНК?

ГДЕ РЕПЛИКАНТЫ?

я огорчён. #BladeRunner pic.twitter.com/8FUZDvHjT5 — I'm not letting your motivation die (@jepa_deda) November 1, 2019

Just a reminder that it’s 2019 and we we promised flying cars. #BladeRunner2019 #bladerunner pic.twitter.com/VMbsmvfW85 — Theo (@tprstly) November 1, 2019

Просто напоминаю, что это 2019 год, и нам обещали летающие машины.

Sure would be nice to visit one of those off-world colonies… #BladeRunner pic.twitter.com/wTdP1Mf8nf — uɐɯsǝǝɥɔdɹ (@rpcheesman) November 1, 2019

Конечно, было бы неплохо посетить одну из тех внеземных колоний…

Некоторые решили, что пора начать охоту на репликантов.

Другие же восприняли это как повод поесть рамен на улице.

мы оказались во времени фильма Bladerunner. андроиды повсюду, да не те… пойду съем рамен, пощурюсь на неон pic.twitter.com/NUQ05kglwP — millennials do it better (@teddysyndrome) November 1, 2019

Зато мы можем начать одеваться как в фильме.