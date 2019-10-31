|
Будущее из фильма «Бегущий по лезвию» настало. Что о нем думают настоящие люди
Источник материала: Tut.by
Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году, но его действие начиналось 1 ноября 2019 года. Сегодня, 1 ноября, люди в Twitter сравнивают реальность в фильме с реальностью за окном — и, к сожалению, пока сравнение не в нашу пользу.
О чем фильм?
Действие происходит в Лос-Анджелесе будущего (вернее, уже настоящего). Там всегда пасмурно, идут кислотные дожди, а в воздухе летают автомобили в киберпанковом стиле.
В этой версии реальности человечество научилось делать репликантов — искусственных людей, что выглядят совсем как настоящие. Репликанты работают на опасных производствах на колонизированных планетах, их используют в армии и на рынке сексуальных услуг. Разумеется, репликантам это не нравится, но их создатели из компании «Тайрелл» установили эффективную систему контроля: спустя четыре года жизни «искусственные люди» попросту умирают. Тех же, кто решается на побег, физически уничтожают сотрудники особого подразделения правоохранительных органов — «блейд-раннеров».
В центре сюжета — история «блейд-раннера» Рика Декарда (Харрисон Форд), вынужденного разыскивать и уничтожить четырех беглецов.
Как люди встретили 1 ноября 2019?
К счастью, мы все еще не научились создавать и убивать репликантов. И, к сожалению, не колонизировали планеты и не сделали летающие автомобили мейстримом.
Вот что пишут об этой дате пользователи Twitter.
Некоторые решили, что пора начать охоту на репликантов.
Другие же восприняли это как повод поесть рамен на улице.
Зато мы можем начать одеваться как в фильме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)