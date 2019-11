Будущее из фильма «Бегущий по лезвию» настало. Что о нем думают настоящие люди

Источник материала: Tut.by

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году, но его действие начиналось 1 ноября 2019 года. Сегодня, 1 ноября, люди в Twitter сравнивают реальность в фильме с реальностью за окном — и, к сожалению, пока сравнение не в нашу пользу.

Действие происходит в Лос-Анджелесе будущего (вернее, уже настоящего). Там всегда пасмурно, идут кислотные дожди, а в воздухе летают автомобили в киберпанковом стиле.

В этой версии реальности человечество научилось делать репликантов — искусственных людей, что выглядят совсем как настоящие. Репликанты работают на опасных производствах на колонизированных планетах, их используют в армии и на рынке сексуальных услуг. Разумеется, репликантам это не нравится, но их создатели из компании «Тайрелл» установили эффективную систему контроля: спустя четыре года жизни «искусственные люди» попросту умирают. Тех же, кто решается на побег, физически уничтожают сотрудники особого подразделения правоохранительных органов — «блейд-раннеров».

В центре сюжета — история «блейд-раннера» Рика Декарда (Харрисон Форд), вынужденного разыскивать и уничтожить четырех беглецов.

К счастью, мы все еще не научились создавать и убивать репликантов. И, к сожалению, не колонизировали планеты и не сделали летающие автомобили мейстримом.

Вот что пишут об этой дате пользователи Twitter.

