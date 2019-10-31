Обнародован проект бюджета-2020: как планируют заработать и на что потратят

Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая выложила на своей странице в фейсбуке проект бюджета на 2020 год. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на чем правительство собирается заработать и как планирует расходовать кошелек страны.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, за основу формирования проекта бюджета власти взяли базовый сценарий условий экономического развития. Он предполагает, что:

ВВП страны вырастет на 1,9%;

среднегодовой курс белорусского рубля к доллару составит 2,2447 рубля;

нефть в среднем за год будет стоить 60 долларов за баррель;

а ставка рефинансирования будет на уровне 9,5%.

На чем будет зарабатывать страна

Доходы республиканского бюджета запланированы на уровне 24,4 млрд рублей. При этом 19,8 млрд будут получены за счет налогов.

— Налоговая политика на 2020 год будет осуществляться с учетом необходимости консолидации доходов бюджета в условиях реализации «налогового маневра» в Российской Федерации, а также иных факторов, — сказано в пояснительной записке к проекту бюджета.

В бюджете также учтены дополнительные доходы, которые будут получены за счет сохранения ставок акцизов на автомобильное топливо на увеличенном с марта 2019 г. уровне (почти 140 млн рублей), а также индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях (почти 30 млн рублей).

Дополнительно государство рассчитывает заработать на стимулировании ввоза легковых автомобилей из третьих стран путем снижения в 2 раза для инвалидов I-II группы и многодетных родителей суммы подлежащих уплате таможенных платежей (200 млн рублей).

Кроме того, дополнительные средства будут получены за счет увеличения акцизов на крепкие алкогольные напитки на 6% (34 млн рублей) и табачные изделия на все ценовые группы на 15% (почти 139 млн рублей).

На что пойдут бюджетные деньги



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одной из самых больших статей расходов в будущем году станет обслуживание госдолга: на него уйдет почти 2,8 млрд рублей. Это столько же, сколько на медицину и образование вместе взятые.

Вот как выглядят основные статьи расходов бюджета-2020:

Обслуживание госдолга — 2 млрд 765 млн рублей

Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности — 2 млрд 479 млн рублей

Социальная политика — 2 млрд 16 млн рублей

Национальная оборона — 1 млрд 319 млн рублей

Здравоохранение — 1 млрд 274 млн рублей

Образование — 1 млрд 179 млн рублей

Промышленность, строительство и архитектура — 989 млн рублей

Дорожное хозяйство — 976 млн рублей

Государственные органы общего назначения — 763 млн рублей

Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность — 643 млн рублей

Физкультура, спорт, культура и СМИ — 511 млн рублей

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство — 503 млн рублей

Топливо и энергетика — 367 млн рублей

Международная деятельность — 331 млн рублей

Лесное хозяйство — 241 млн рублей

Транспорт — 164 млн рублей

Охрана окружающей среды — 101 млн рублей

Связь — 56 млн рублей

Обеспечение проведения выборов и референдумов — 37 млн рублей.

Сколько потратят на зарплаты, пенсии и пособия



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отметим, что проектом бюджета на будущий год предусмотрено соотношение заработной платы в бюджетной сфере к заработной плате по экономике в целом не ниже 80 процентов.

Всего на оплату труда бюджетников планируется потратить 10,1 млрд рублей.

На выплату пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, пенсий гражданам, проходившим альтернативную службу, и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат уйдет 973,4 млн рублей.

На выплату трудовых пенсий уйдет 949,3 млн рублей (соотношение средней пенсии и средней зарплаты составит прежние 40%).

На «семейный капитал» потратят 348 млн рублей.