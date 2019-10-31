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Румас: Узбекистан и Беларусь выполнили треть мероприятий дорожной карты сотрудничества

01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Узбекистан выполнили треть мероприятий подписанной в прошлом году дорожной карты по развитию сотрудничества между странами, сообщил глава белорусского правительства Сергей Румас, передает «Интерфакс».

«Основополагающим документом между Беларусью и Узбекистаном в торгово-экономической сфере является утвержденная главами правительств дорожная карта, в которую вошли более 150 мероприятий по развитию сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, строительстве, транспорте, образовании и других сферах», – заявил Румас.

Достигнутый уровень отношений, в частности, в торгово-экономической сфере, соответствует стратегическим интересам стран, заключил он. При этом глава правительства считает, что дорожную карту надо дополнить конкретными проектами и держать ее на контроле.

Как уточнили в пресс-службе Совмина, товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2018 году составил $157,4 млн ( на 20,2% больше уровня 2017). Так, основу белорусского экспорта в настоящий момент составляют грузовые авто, сельскохозяйственная техника, части и принадлежности для тракторов, говядина, сухое молоко, немелованная бумага, лекарственные средства, нефтепродукты. Известно, что из Узбекистана импортируют хлопчатобумажную пряжу, фрукты и овощи, орехи, одежда, постельное и столовое белье, кабели и провода.



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Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2018 году составил $157,4 млн ( на 20,2% больше уровня 2017).
 
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