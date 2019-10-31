«Все скромно, кур держим». Дом Лукашенко в Шклове стал «домом мэра». Где отстроилась семья президента

Источник материала: Tut.by

В бывшем доме жены первого президента Беларуси Галины Лукашенко в Рыжковичах теперь живет председатель Шкловского райисполкома Александр Титок. Галина Родионовна, говорят, переехала в другой дом — одноэтажный деревянный дальше по этой же улице. По соседству отстроились и другие члены семьи президента.



Бывший дом Галины Родионовны, он же нынешний «дом мэра» Шклова.

«Все скромненько, аккуратненько»

Улица Земляничная в Шклове — это бывшие Рыжковичи — в будний день кажется малолюдной. Тут есть детская площадка, водоем. В начале улицы — известный дом салатового цвета, где раньше жила Галина Родионовна, жена Александра Лукашенко, которая еще в начале его президентства отказалась ехать с ним в Минск.

Шкловчане говорят, что теперь «это дом мэра». У строения не было никакой охраны, двое мужчин красили приотворенные ворота.

Председатель Шкловского райисполкома Александр Титок в разговоре с корреспондентом «Радыё Свабода» по телефону подтвердил, что он там живет.

— Этот дом бесплатно передан в коммунальную собственность, и решением исполкома он выделен председателю райисполкома для проживания. Это служебное жилье. Строил Александр Григорьевич, в его историю не вникал, — сказал Александр Титок.

По его словам, жилая площадь небольшая, «три комнатки». Есть гостиная, кухня и маленькая комната вроде детской.

— Туалет, ванная, как обычно, все скромненько, аккуратненько. Гараж, сарайчик, и мы кур держим, и огородик маленький. Картошку сажаем, и тепличка есть, огурчики, помидорчики. Для председателя дом — это даже лучше, чем квартира, если честно, когда какая минутка появляется, можно на земле поработать. И сад есть яблочки положить. Нормально, ничего лишнего, скромненький домик.

Галина Родионовна живет в одном из новых домов, но его номер председатель райисполкома не знает.

На Земляничную улицу есть заезд только со стороны шоссе, а со второй стороны тупик. Там улица перекрыта забором, хотя в нем есть тропинка для прохода.



Забор на улице. Фото: svaboda.org

Шкловчане говорят, что тут, в конце улицы, есть новострой — одноэтажный деревянный дом, где стоят видеокамеры, во дворе есть тепличка и сад. Это и есть новый дом Галины Родионовны.



Новый дом Галины Родионовны Лукашенко.





Тут же через дорогу живет семья Сомовых, родителей жены старшего сына руководителя страны Виктора Лукашенко. Около их прежнего отремонтированного дома построена деревянная двухэтажка, обнесенная забором.

Местные говорят, что его хозяин — тесть Виктора Лукашенко Валерий Сомов. К сожалению, дозвониться до Сомовых не удалось, никто не снимал трубку.



Дом Сомовых.

Шкловчане говорят, что Виктор Лукашенко по выходным приезжает в Шклов и бывает на Земляничной. Что касается построек, то один из жителей соседней улицы сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что это обычные дома, построенные из материалов местного комбината, мол, не то, что люди строят под Минском.

Председатель райисполкома говорит, что улица открыта.

— Там же шлагбаума нет, все открыто, доступно. Главное — не лезть к человеку, у каждого своя собственность. Многие устанавливают сигнализацию, и на мобильник выводятся разные функции охраны. Это как у всех, — говорит Александр Титок.

Действительно, по улице можно свободно проходить.

Тут же в Шклове, но уже на улице Дикуна, как говорят местные, на родительской усадьбе построила двухэтажный кирпичный дом Анна Лукашенко, жена среднего сына руководителя страны Дмитрия. Жители улицы говорят, что на участке между построек есть баня.



Дома на улице Дикуна. Фото: svaboda.org

Что касается информации про дома родственников семьи Лукашенко, то председатель Шкловского райисполкома Александр Титок сказал, что работает в Шклове недавно. «У них не был, не знаю», — сказал чиновник. И добавил, что «они как обычные люди, ведут себя скромно и лишних требований не предъявляют».

— Хотя ощущаем ответственность, что высокий уровень, ну вот и Галина Родионовна. Но любого жителя Шкловщины спросите, живут порядочно, скромно, как обычные граждане, — сказал Александр Титок.

Что известно о недвижимости Лукашенко на Шкловщине

Согласно декларации, предоставленной Александром Лукашенко на последних президентских выборах в 2015 году, Галина Родионовна Лукашенко владела жилым домом в Шклове общей площадью 115 м2 (согласно декларации за 2005 год общая площадь дома составляла 174 м2) и половиной жилого дома в деревне Большой Межник Шкловского района общей площадью 53 м2.

По декларации за 2005 год, Виктор и Дмитрий Лукашенко не имели ни домов, ни квартир, ни земельных участков или дач. В декларации на следующих выборах в 2010 году данные о недвижимости детей в Центризбирком уже не подавались, как и на выборах 2015 года.

Старший сын Александра Лукашенко Виктор с 2005 года занимает должность помощника президента по национальной безопасности. Также с 2007 года он член Совета безопасности Беларуси. С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполняет обязанности первого вице-президента НОК.

По данным медиа, его жена Лилия раньше работала в концерне «Белхудожпромыслы» специалистом 1-й категории. Позже появилась информация, что Лилию назначили заместителем директора компании «Дана Астра» (входить в Dana Holdings).

Она также директор арт-галереи «Арт-хаос», что в торговом центре Dana Mall в Минске.

Средний сын руководителя страны Дмитрий — председатель «Президентского спортивного клуба». Его жена Анна в компании бизнесмена Анатолия Тернавского «Юнивест-М» возглавляла службу маркетинга. Ей принадлежит маркетинговая концепция продвижения самого масштабного в Беларуси проекта малоэтажного элитного жилого комплекса «Ноттингем» в Минском районе, рассчитанного на 20 тысяч жителей.

Александр Лукашенко с тремя сыновьями навещал малую родину в прошлом году и на субботнике благоустраивал Трофимову криницу около агрогородка Александрия. Говорят, что Лукашенко-старший в детстве любил тут отдыхать, и родничок восстановлен по его поручению.

В Александрии-2 очень хороший асфальт, есть две вертолетных площадки. Тут восстановлен родительский дом президента. Стоят небольшие беседки. Похоже, что теперь там никто не живет.

Напротив дома — закрытая территория под охраной. Шкловчане говорят, там резиденция руководителя страны.









В интервью TUT.BY в 2014 году теща Лукашенко Елена Желнерович (она жила в деревне Большой Межник недалеко от Александрии) рассказывала, что Галина Родионовна живет в Александрии, но очень часто ездит в Минск.

С Галиной она виделась часто, дочка приезжала каждую неделю. Елена Желнерович умерла в сентябре 2019 года .



Забор резиденции Лукашенко в Александрии-2. Фото: svaboda.org

Резиденция руководителя страны в Александрии-2 — под тщательной охраной, хотя хозяин сюда наведывается редко. Около резиденции большой земельный участок обнесен металлическим забором, который прилегает к домам сельчан.

Житель одного из домов сказал, что раньше тут якобы планировали построить ферму или конюшню, но потом от этих планов отказались. Якобы дальше там есть ульи. Но забор, который с одной стороны препятствует проходу к водоему, не убрали. Проход на огражденную территорию закрыт.