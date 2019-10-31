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Google купит компанию Fitbit. Её офис есть в Минске
Источник материала: KYKY>
Google
Теперь Fitbit надеется, что при помощи корпорации сможет ускорить инновации в сфере носимых устройств, быстрее масштабироваться и «сделать здоровье еще более доступным для всех». При этом компания останется независимым подразделением внутри Google и не станет обмениваться данными пользователей в рекламных целях.
Сделку планируют завершить в 2020 году, после получения одобрений акционеров Fitbit и регулирующих органов.
Fitbit помогает людям вести более активную жизнь. Компания создает продукты (например, беспроводные наушники, умные весы, фитнес-трекеры и так далее), которые дают мотивацию для повседневного фитнеса. Их продают в 39 тысячах розничных магазинах и в более чем в ста странах мира. По
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Google купит Fitbit — калифорнийского производителя фитнес-трекеров с одним офисом в Минске. Сумма сделки оставит 2,1 миллиарда долларов, Google заплатит по 7,35 доллара за...
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