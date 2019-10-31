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Google купит компанию Fitbit. Её офис есть в Минске

01.11.2019 18:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Google купит Fitbit — калифорнийского производителя фитнес-трекеров с одним офисом в Минске. Сумма сделки оставит 2,1 миллиарда долларов, Google заплатит по 7,35 доллара за акцию.

Теперь Fitbit надеется, что при помощи корпорации сможет ускорить инновации в сфере носимых устройств, быстрее масштабироваться и «сделать здоровье еще более доступным для всех». При этом компания останется независимым подразделением внутри Google и не станет обмениваться данными пользователей в рекламных целях.

Сделку планируют завершить в 2020 году, после получения одобрений акционеров Fitbit и регулирующих органов.

Fitbit помогает людям вести более активную жизнь. Компания создает продукты (например, беспроводные наушники, умные весы, фитнес-трекеры и так далее), которые дают мотивацию для повседневного фитнеса. Их продают в 39 тысячах розничных магазинах и в более чем в ста странах мира. По мнению агентства Reuters, новая покупка позволит Google усилить позиции на рынке умных часов, а Fitbit начнет конкурировать с Huawei и Xiaomi.

 
Теги: Минск
 
 
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Google купит Fitbit — калифорнийского производителя фитнес-трекеров с одним офисом в Минске. Сумма сделки оставит 2,1 миллиарда долларов, Google заплатит по 7,35 доллара за...
 
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