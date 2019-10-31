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На ул.Тимирязева будут укладывать асфальт. Изменится движение транспорта

01.11.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 ноября на Тимирязева на участке от Орловской до Сапёров будут асфальтировать дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с ремонтом изменится движение общественного транспорта. В частности 39-го и 77-го троллейбусов. А вместо 14-го троллейбуса пустят временный автобус 14Т от Масюковщины до Городского Вала.

На ул.Тимирязева будут укладывать асфальт. Изменится движение транспорта

Пассажиры с безлимитными проездными на троллейбус смогут ездить на временных автобусах без дополнительной оплаты. В выходные изменится движение общественного транспорта и на Кижеватова.

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Новости Беларуси. 2 ноября на Тимирязева на участке от Орловской до Сапёров будут асфальтировать дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
 
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