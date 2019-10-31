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Информационно-аналитическая программа «Неделя». Проморолик

01.11.2019 18:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)

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Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

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Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я всегда не любил космополитов. У них нет родины, а родина – это национальная идея. Родина – это, когда ты защищён государством, когда государство, как институт, даёт возможность тебе работать, раскрыться, реализовать свой потенциал.

Информационно-аналитическая программа «Неделя». Проморолик

И одновременно государство защитит тебя от внешних угроз. Но государство не может решить все вопросы национальные. Понимаете?

Вот, родина, нация – это когда ты дома. Когда ты живёшь в своём государстве. Когда живёшь среди своего народа. Когда ты равный среди равных. И это у тебя никто не имеет права забрать.

Информационно-аналитическая программа «Неделя». Проморолик

Можно хорошо жить, работать где-то за границей. Но мне приходилось сталкиваться, когда иностранец говорит мне: «Ты пришёл к нам, и будешь делать то, что я тебе сказал». Поэтому, как говорят некоторые люди, надо уметь отличать туризм от иммиграции.

 
Теги: Минск
 
 
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