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В Минске была пресечена попытка организовать канал нелегальной миграции

01.11.2019 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске пресечена попытка организации канала нелегальной миграции.  

По информации Госпогранкомитета, сотрудники органов пограничной службы в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресекли попытку организации канала транзитной миграции.  

29 октября в столице были задержаны пять граждан Шри-Ланки. Они не имели с собой документов, которые бы давали право на законное пребывание на территории Беларуси.  

В Минске была пресечена попытка организовать канал нелегальной миграции
Фото: gpk.gov.by  

Задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 23.55 «Нарушение правил пребывания» КоАП РБ. Мужчины были депортированы из Беларуси. Им запрещен въезд сроком на пять лет.  

Устанавливаются организаторы и пособники нелегальной миграции.  

Ранее в середине октября в Беловежской пуще были задержаны четыре нарушителя границы из Алжира – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске пресечена попытка организации канала нелегальной миграции.   По информации Госпогранкомитета, сотрудники органов пограничной службы...
 
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