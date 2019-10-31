В Минске была пресечена попытка организовать канал нелегальной миграции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске пресечена попытка организации канала нелегальной миграции.

По информации Госпогранкомитета, сотрудники органов пограничной службы в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресекли попытку организации канала транзитной миграции.

29 октября в столице были задержаны пять граждан Шри-Ланки. Они не имели с собой документов, которые бы давали право на законное пребывание на территории Беларуси.



Фото: gpk.gov.by

Задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 23.55 «Нарушение правил пребывания» КоАП РБ. Мужчины были депортированы из Беларуси. Им запрещен въезд сроком на пять лет.

Устанавливаются организаторы и пособники нелегальной миграции.