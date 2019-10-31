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В Минске была пресечена попытка организовать канал нелегальной миграции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске пресечена попытка организации канала нелегальной миграции.
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29 октября в столице были задержаны пять граждан Шри-Ланки. Они не имели с собой документов, которые бы давали право на законное пребывание на территории Беларуси.
Задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 23.55 «Нарушение правил пребывания» КоАП РБ. Мужчины были депортированы из Беларуси. Им запрещен въезд сроком на пять лет.
Устанавливаются организаторы и пособники нелегальной миграции.
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Новости Беларуси. В Минске пресечена попытка организации канала нелегальной миграции. По информации Госпогранкомитета, сотрудники органов пограничной службы...
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