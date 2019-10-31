В Минске появятся парковки для водителей, везущих детей в школу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасно и быстро. В столице оборудуют парковки для водителей, везущих детей в школу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Первая появилась на улице Мирошниченко. Вторая и третья разместятся на улицах Беломорской и Леонида Беды. Предполагается, что парковки будут работать всего 3 часа в сутки: 1,5 часа – утром и столько же – после обеда.





Обязательный атрибут: информационный щит для водителей и отдельный вход на территорию школы. Время стоянки ограничено до двух минут.





Сергей Дубровский, инженер по организации дорожного отдела ГАИ Советского РУВД:

Площадки эти начали делать для того, чтобы уменьшить дорожно-транспортный травматизм с участием детей. За соблюдением требований знака ГАИ районного управления будет обеспечивать контроль.