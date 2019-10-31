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Биоинформатика. Как работает программа, с помощью которой можно диагностировать рак
Источник материала: СТВ
Чтобы побороть рак, исследования ведутся в самых разных научных областях.
Биоинформатика как наука появилась только в конце 20 века. У этих специалистов нет ни пробирок, ни реагентов, ни белых халатов. Для обработки биологической информации они используют компьютерные технологии. Отдельный раздел – программы для улучшения диагностики заболеваний. В нашей стране в этой сфере есть не только теоретические, но и практические наработки.
Евгения Лисица, старший преподаватель кафедры системного анализа и компьютерного моделирования БГУ:
Довольно неудобно работать с таблицей. У тебя есть таблица, ты видишь там какие-то числа, непонятно, что там написано. Поэтому существуют специальные методы, которые позволяют разбить объекты на кластеры.
Чтобы узнать, например, стадию заболевания, врач должен вручную подсчитать количество больных клеток. У него на вооружении только микроскоп и калькулятор. Программа автоматически подсчитает и проанализирует исходный материал, в качестве которого используются изображения раковых клеток. От их количества и объема зависит диагноз и способ лечения.
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Чтобы побороть рак, исследования ведутся в самых разных научных областях. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
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