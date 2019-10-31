Несвижскому РОВД — 80

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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1 ноября в Несвижском районном центре культуры прошло торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 80-летию образования Несвижского РОВД. В связи со знаменательным днем сотрудники отдела внутренних дел принимали поздравления от Несвижского районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, Управления внутренних дел Минского облисполкома, Департамента охраны МВД Республики Беларусь, Столбцовского РОВД, а также организаций и предприятий региона.

Музыкальные поздравления действующим сотрудникам, их семьям, ветеранам милиции дарили образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД, народный ансамбль песни «Забава», народный инструментальный ансамбль «Нясвіжскія лыжкары», народный ансамбль песни «Млечный путь», инструментальный ансамбль «Старые приятели» и многие другие.

Виновников торжества в этот день пришли поздравить члены их семей. Для всех желающих работала фотозона с живыми скульптурами Несвижского городского молодежного центра. В фойе была организована выставка специальных средств ОМОН УВД Минского облисполкома, а также транслировалось слайд-шоу «Будни РОВД».

Подробности — на страницах «НН».



















































