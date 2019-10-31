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Проект «Детство прекрасно, когда безопасно» за безопасный спорт

01.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В яслях-саду №4 г. Несвижа «Кораблик детства» в рамках проектов «Детство прекрасно, когда безопасно», «Здоровый город» и «Минщина спортивная. Осень» прошла интерактивная физкультурно-познавательная акция «ЗОЖ в моде при любой погоде». Активное и равноправное участие отцов волонтерского отряда «Сердечко» Вадима Александровича Мазана и Александра Андреевича Шиманского, мам воспитанников, Виолетты Леонидовны Пекутько, Анастасии Васильевны Гордевич и Татьяны Анатольевны Савицкой, а также 10 учащихся группы Ф-13 Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа, обучающихся по специальности «Физическая культура», сделало его ярким, эмоциональным и насыщенным.

Консультантом акции выступила сотрудник УЗ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» Светлана Константиновна Стадуб. Главные участники мероприятия, конечно же, дети!Проект «Детство прекрасно, когда безопасно» за безопасный спорт

Проект «Детство прекрасно, когда безопасно» за безопасный спорт

Проект «Детство прекрасно, когда безопасно» за безопасный спорт

Проект «Детство прекрасно, когда безопасно» за безопасный спорт

Проект «Детство прекрасно, когда безопасно» за безопасный спорт
Основной целью данной акции, по словам руководителя физического воспитания Владислава Дмитриевича Прищепа, кстати, молодого специалиста, является формирование навыков безопасного поведения при игре, привития желания заниматься спортом, развитие координации, быстроты, ловкости, воспитание чувства взаимопомощи, товарищества, сопереживания. Со стороны же педагогического коллектива поставили следующую цель: мотивирование отцов на более активное участие в воспитании детей, совершенствование психолого-педагогической работы яслей-сада по гармонизации детско-родительских отношений через комплексное воздействие на участников образовательных отношений.

Командам предстояло выполнить задания с мячами, кеглями, пройти смешанные эстафеты. Участники соревнований стремились выполнить различные задания как можно лучше, быстрее, а главное, безопасно и дружно. Безусловно, команды с заданиями справились на отлично. А как же иначе, ведь рядом, плечом к плечу с 5-летними детьми находились взрослые! Включение в проведение акции юношей колледжа и отцов воспитанников позволило хотя бы на сорок минут дефеминизировать образовательный процесс и еще раз убедиться в истине слов Джорджа Герберта: «Один отец значит больше, чем 100 учителей».

Искренние слова благодарности — нашим папам, которые отчетливо понимают, что особенности отцовской роли в семье и воспитании детей определяются прежде всего такими факторами, как доступность для ребенка и включенность в совместную деятельность с ним. Смею полагать, что будущие отцы, учащиеся Несвижского колледжа, после участия в таких мероприятиях будут таким же примером и для своих детей.

Но самое важное, что все вместе — дети, родители и педагоги — ещё раз вспомнили, что соблюдение правил безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физическими упражнениями и спортом — залог здорового сегодняшнего и будущего дня, который пройдет под девизом:

« От удовольствия — к привычке, от привычки — к потребности!».

Ольга Пуляк,

заведующий яслей-сада № 4 г. Несвижа

«Кораблик детства».

 


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В яслях-саду №4 г. Несвижа «Кораблик детства» в рамках проектов «Детство прекрасно, когда безопасно», «Здоровый город» и «Минщина спортивная. Осень»
 
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