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“Гематоген” с черносливом, курагой, клюквой, в шоколадной глазури…

01.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Более 20 лет СП ООО «Фармлэнд» заботится о здоровье людей. На фармацевтическом рынке Беларуси предприятие занимает значительную долю по производству лекарственных средств. А в 2018 году здесь запустили технологическую линию по производству биологически активных добавок. Спустя год было принято решение производство БАДов выделить в отдельное структурное подразделение и создать там рабочие места для инвалидов. В феврале этого года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд Био».

“Гематоген” с черносливом, курагой, клюквой, в шоколадной глазури…

Процесс производства гематогена

Как рассказал заместитель генерального директора по производству Александр Ширковец, новое предприятие начало работать с 1 октября. Планируется выпуск десяти видов биологически активной добавки «Гематоген», три из которых — «Гематоген с клюквой», «Гематоген классический», «Гематоген в шоколадной глазури» — будут поставляться в страны Прибалтики. На белорусский же рынок гематоген будет выпускаться классический и с различными добавками: черносливом, курагой, клюквой, а также в шоколадной глазури. Полезное лакомство производится по техническим условиям, используются только натуральные продукты — сгущенное молоко, сахар, патока, ягоды и сухофрукты. Первая партия произведенного гематогена была отгружена в Евросоюз уже 16 октября.

В настоящее время на производстве ООО «Фармлэнд Био» заняты 15 человек, из которых 8 — с ограниченными возможностями. В основном, это инвалиды  II — III группы  с нарушением опорно-двигательного аппарата.

“Гематоген” с черносливом, курагой, клюквой, в шоколадной глазури…

Для 20-летнего несвижанина Валерия Гатило это первое место работы.
В Копыльский государственный колледж на специальность «Продавец. Оператор ЭВМ» он поступал с III группой инвалидности. После совершеннолетия парню дали II рабочую группу, которая не позволяла работать продавцом. Безрезультатно год искал работу. Сейчас он — упаковщик-укладчик. Работа нравится, да и коллектив хороший

— Для трудоустройства людей с ограниченными возможностями нами соблюдены все необходимые условия. Для них установлен сокращенный на 1 час рабочий день, дополнительно предусмотрены и 15-минутные перерывы через каждые полтора часа работы, — отметил Александр Ширковец. — В будущем производство планируем расширить.

“Гематоген” с черносливом, курагой, клюквой, в шоколадной глазури…

На ленте транспортера —
гематоген с черносливом
в шоколадной глазури

Трудоустройство данной категории граждан экономически выгодно и предприятию. Помогая стать полноценными и равноправными членами общества трудоспособным гражданам, имеющим инвалидность, работодатель пользуется налоговыми льготами, преду-смотренными законодательством. Так, если численность инвалидов на предприятии составляет более 50 % от списочной численности, оно освобождается от уплаты налога на прибыль и от налогообложения оборотов по реализации на территории Беларуси товаров. Это позволяет не облагать продукцию 20-процент-ным НДС, что повышает ее конкурентоспособность на рынке, делает для покупателей более привлекательной по цене. В выигрыше все — производитель, работники и покупатели.

Оксана ГРОХ.


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Более 20 лет СП ООО «Фармлэнд» заботится о здоровье людей. На фармацевтическом рынке Беларуси предприятие занимает значительную долю по производству
 
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