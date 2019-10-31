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Билетов не осталось: концерт Аллы Пугачевой в Минске вызвал ажиотаж

01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерт Аллы Пугачевой, который состоится 2 ноября в Минске, вызвал небывалый ажиотаж. Билеты продавались по цене от 85 до 380 долларов. И их почти все раскупили, сообщает «МИР 24».

О том, что Примадонна приехала в Беларусь, в своем Instagram-аккаунте написал ее супруг Максим Галкин. Добиралась до белорусской столицы певица на поезде. Она всегда выбирает этот способ передвижения, потому что боится летать на самолетах. Перед тем, как отправиться в путь, она призналась, что сильно волнуется из-за предстоящего выступления.

Приехав в Минск, артистка села в шикарный автомобиль. Ей громко аплодировали фанаты, дарили цветы, интересовались, как она доехала, удалось ли ей поспать в поезде. На это Примадонна ответила: «На удивление я хорошо выспалась». Кто-то из толпы даже передал кумиру кусок лакомства – местное сало.

Напомним, в сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Певица была удостоена награды «за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление культурных связей Беларуси и России».



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Теги: Минск
 
 
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Билеты продавались по цене от 85 до 380 долларов. И их почти все раскупили.
 
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