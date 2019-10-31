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МЧС приглашает брестчан на показательные выступления
01.11.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Городской отдел
Он пройдет на площадке возле Дворца культуры профсоюзов 3 ноября, начало в 11.30.
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Городской отдел МЧС приглашает жителей и гостей Бреста на праздник безопасности в рамках республиканской акции «За безопасность вместе». Он пройдет на...
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