Станет ли брестский «Кубок Меркурия» международным

Источник материала: Виртуальный Брест

Детский турнир по мини-футболу «Кубок Меркурия» открыли сегодня в СШ №1.





Соревнования проходят при поддержке властей города, Брестской таможни и спортклуба «Меркурий».







Участвуют в четвертом по счету турнире команды из 16 школ и гимназий города. Возраст игроков – до 13 лет. Турнир начался матчем между хозяевами площадки и 16-й школой. Перед его началом первой школе вручили переходящий кубок, ведь именно ее команда по итогам прошлого учебного года стала победителем круглогодичной спартакиады среди учреждений образования Московского района.







Во время открытия турнира начальник Брестской таможни Александр Пихун пообщался с журналистами.







– Вы большое внимание уделяете развитию популяризации детского спорта…











– Мы счастливы, что у нас есть возможность приложить усилия по воспитанию детей. Любой из родителей, наверное, когда видит ребенка на спортивной площадке, испытывает радость.







Поэтому мы готовим поколение, которое придет на смену нам, учитывая, что они сегодня, выступая на этих площадках, работают в команде. Они учатся достигать поставленных целей. И в будущем, конечно, будут достойными защитниками Отечества и смогут выполнять задачи по защите интересов Республики Беларусь.







– В перспективе планируется вывести этот турнир на международный уровень…











– Мы ставим перед собой такую задачу, и у нас уже есть наработки. Планируем в перспективе, конечно же, выйти на международный уровень. Сегодня мы заинтересованы больше, наверное, привлечь все школы Бреста к участию в этом турнире. И уже то, что сегодня порядка 600 ребят принимают в нем участие, говорит о многом. Поэтому у нашего турнира есть будущее.