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Чтобы поддержать инициативу есть еще 34 дня, затем ее направят с Совет Министров.

01.11.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 9 тыс. белорусов высказались за выходные 31 декабря и 2 января

Граждане Беларуси создали петицию с предложением к правительству сделать 31 декабря и 2 января выходными днями без переносов.

На данный момент под петицией стоит 9240 подписей.

Согласно текущему графику переноса рабочих дней в 2020 году, в январе белорусов ожидают две рабочие субботы: 4 января за 2 января и 11 января за 6 января. Еще одна рабочая суббота будет 4 апреля — за 27 апреля.
 
 
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Более 9 тыс. белорусов высказались за выходные 31 декабря и 2 января
 
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