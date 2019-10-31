Стать чемпионом и умереть

материале «Ленты.ру». Год назад в авиакатастрофе трагически погиб владелец «Лестера» — Вишай Шривадданапрабха. Его вертолет потерял управление и рухнул на землю с высоты 130 метров. Тайский бизнесмен прославился тем, что за короткий срок сделал середняка второй по значимости лиги страны чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), при нем команда также дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов. История Шривадданапрабхи и тайна успеха британской команды — в«Ленты.ру».

Окно в Европу

Шривадданапрабха сколотил состояние, которое к моменту его гибели составляло около трех миллиардов евро, на родине в Таиланде. В конце 1980-х бизнесмен основал сеть магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free, торговые точки одна за одной появлялись в аэропортах страны. Очень быстро Вишай стал монополистом в этом бизнесе, который благодаря бурному развитию туризма начал приносить огромные доходы.





Как любой успешный бизнесмен из страны третьего мира Шривадданапрабха отправил сына Айяватта на учебу за границу, а именно — в Лондон. Там молодой человек увлекся футболом и впервые побывал на стадионе в конце 1990-х. Волею судьбы сын миллиардера оказался на игре «Лестера». Шривадданапрабху-младшего поразила страсть, с которой болельщики «лис» поддерживали команду, отыгравшуюся на последних минутах.





С того момента Айяватт начал поддерживать скромный «Лестер». Не последнюю роль в таком выборе сыграло и желание тайца выделиться, ведь почти все его сверстники болели за доминирующие на тот момент в английском футболе «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».





Ближе к концу нулевых Шривадданапрабха задумался о расширении империи. Для выхода за пределы страны King Power была нужна мощная рекламная кампания, основным инструментом для которой таец выбрал инвестирование в зарубежную футбольную команду. Конечно, Вишаю хотелось приобрести какой-нибудь топ-клуб, но цены кусались, поэтому бизнесмен решил немного умерить аппетиты и вместо готового гранда приобрести команду поскромнее, чтобы заняться ее раскруткой.





На семейном совете слово взял Айяватт, который уговорил отца приобрести любимый «Лестер», только что поднявшийся из третьего по значимости дивизиона Англии во второй. Сделка состоялась в 2010 году, Шривадданапрабха стал единоличным владельцем команды, выложив скромные для британского футбола 40 миллионов фунтов стерлингов.





Предыдущим владельцем «лис» был сербский бизнесмен Милан Мандарич, который после оформления сделки заявил: «Сегодня великий день для клуба. Наши владельцы — фантастические люди с невероятными амбициями на будущее. У них отличный характер, и с ними "Лестер" обязательно добьется успеха». Мало кто подозревал, что банальные в такой ситуации слова станут пророческими.

Путь к титулу и сердцам болельщиков

Вице-президентом клуба Шривадданапрабха назначил сына, а должность генерального директора «Лестера» получила ирландка Сьюзан Уилан, которая до этого занималась ювелирным бизнесом. Женщина смогла быстро перестроиться и начала плодотворно работать на популяризацию клуба, число болельщиков «Лестера» стало расти как в Англии, так и за ее пределами.





При Уилан существенно увеличилось количество фаншопов «Лестера» и их ассортимент, появились экскурсионные туры по стадиону, на новый уровень вышла система общепита на домашнем стадионе. «Лисы» стали ездить в турне по Юго-Восточной Азии, узнаваемость бренда в мире выросла в несколько раз. Шривадданапрабха полностью доверял ирландке и гордился результатами ее работы.





Вслед за успехами в маркетинге пришел и спортивный результат. После нескольких сезонов в чемпионшипе клуб завоевал путевку в АПЛ, правда, сразу же едва не вернулся обратно. Команда под руководством Найджела Пирсона выдала умопомрачительную беспроигрышную серию из восьми матчей в концовке сезона-2014/2015, что позволило «лисам» сохранить прописку в элите английского футбола.





Летом Шривадданапрабха решил выводить клуб на новый уровень и назначил на пост главного тренера специалиста с мировым именем — Клаудио Раньери. В послужном списке итальянца была работа почти с десятком грандов, однако из-за небольшого количества трофеев (Суперкубок УЕФА и пара национальных Кубков) за тренером закрепилась репутация неудачника. Однако тайский миллиардер поверил в специалиста, чем вызвал недоумение у немалой части болельщиков «Лестера».









Клаудио Раньери (слева) и Уэс Морган

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Эффект от приглашения Раньери наверняка превзошел самые смелые ожидания Шривадданапрабхи. Вскоре тренер сколотил из казавшихся заурядными футболистов крепкий коллектив, который начал кошмарить грандов английского футбола. К зиме «лисы» закрепились в лидерах АПЛ и с каждым следующим туром сказка понемногу превращалась в реальность.





Голы штамповал вчерашний любитель Джейми Варди, ему ассистировал алжирский самородок Рияд Марез. Центр поля выжигал Н'Голо Канте, пару лет назад игравший в третьей французской лиге. На последнем рубеже блистал сын легендарного Петера Шмейхеля Каспер, которого злые языки давно окрестили бездарностью.





2 мая 2016 года за два тура до конца чемпионата «Лестер» досрочно обеспечил себе чемпионство. Шривадданапрабха, Раньери и футболисты навсегда вписали свои имена в историю клуба, ведь до этого «лисы» ни разу не завоевывали титул. В следующем сезоне «Лестер» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, но в АПЛ дела шли сильно хуже. На протяжении трех сезонов команда финишировала в середине турнирной таблицы, ее покинули Раньери и несколько ключевых футболистов.





Шривадданапрабха запомнится болельщикам «Лестера» еще и как человек широкой души. При нем клуб никогда не наживался на фанатах, цены на билеты и атрибутику практически не росли. А в честь дня рождения владельца все болельщики, пришедшие на домашний матч, получали по бесплатной пинте пива или безалкогольного напитка и пончику.





Кроме спаивания местного населения Шривадданапрабха занимался и общественно полезными делами. На собственные средства бизнесмен построил в Лестере больницу, а также тратил большие деньги на благотворительность и реализацию социально значимых проектов. По погибшему тайцу скорбели не только фанаты «лис», но и равнодушные к футболу горожане.

Последний полет

Привычка бизнесмена передвигаться по городу на вертолете поначалу удивляла жителей Лестера, но к транспорту Шривадданапрабхи быстро привыкли. После одного из матчей в 2015 году пилот посадил машину прямо на поле стадиона «лис», чтобы забрать функционера.





27 октября прошлого года Шривадданапрабха привычно сел в вертолет после домашнего матча «Лестера» против «Вест Хэма». Машина поднялась в воздух, набрала высоту около 130 метров, после потеряла управление. Согласно отчету бюро по расследованию авиационных происшествий Великобритании, из строя вышел рулевой винт, что привело к неконтролируемому вращению вертолета вправо. Через считанные секунды аппарат рухнул на землю в районе служебной парковки стадиона и загорелся. У двоих пилотов и троих пассажиров не было шансов выжить.





Кроме Шривадданапрабхи на борту находились два его помощника Нурсара Сукнами и Кавепорн Пунпаре, которые принимали активное участие в управлении «Лестером». Катастрофа стала первым серьезным инцидентом с участием вертолета марки Agusta AW169. Поэтому СМИ сразу же начали искать в трагедии криминальный след, однако конспирологические версии подтверждения не нашли.









Болельщики «Лестера»

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В светлой памяти

Многие болельщики «Лестера» восприняли гибель миллиардера как личную трагедию. Спустя две недели после катастрофы более 50 тысяч фанатов вместе с футболистами «лис» прошли по улицам города в память о Шривадданапрабхе.





Совсем недавно поклонники команды провели еще одну красивую акцию. Накануне домашнего матча «Лестера» в АПЛ против «Бернли» фанаты возложили цветы к месту гибели функционера, а за несколько минут до стартового свистка болельщики на «Кинг Пауэр Стэдиум» растянули баннеры с фотографией Шривадданапрабхи и белые шарфы с надписью «Навсегда в наших сердцах».





После гибели миллиардера управление компанией King Power и «Лестером» перешло к сыну бизнесмена Айяватту, который продолжает идти тем же курсом, что и отец. «Лисы» пока не стали полноценным топ-клубом, но состав позволяет им претендовать на многое. После десяти туров команда с 20 очками располагается на третьем месте в таблице АПЛ.











