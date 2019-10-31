«Переписался – и пошли звонки с предложением кредита». Белстат отвечает на претензии к переписи

Переписчик задал не все вопросы из анкеты

— Такие жалобы нам также поступают, — говорит Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета. — Почему-то многие настроены на то, что им должны задать именно 49 вопросов. Но ведь в зависимости от того, как человек отвечает, часть вопросов автоматически «зашивается».





Допустим, респондент сказал, что у него основной источник существования — «работа по найму». Дальше он ответил, что работает в организации или на предприятии. Понятно: он наемный работник. А значит, переписчик мог автоматически поставить отметку, что он является наемным работником.





— В выходные, чтобы заполнить анкету на пенсионерку, которой 84 года, у меня ушло три минуты, — приводит пример собеседница. — Бабушка родилась и всю жизнь прожила в Минске , поэтому вопросы о переезде для нее были «зашиты». К тому же респондентам от 74 лет и старше отвечать на вопросы о работе анкета также не предлагает. В итоге в бланке респондентки оказалось меньше 49 вопросов.





— Некоторые писали, что переписчики не зачитывали вопросы, например, о родном языке. А сами ставили галочки вместо человека.





— С жалобами на переписчиков к нам никто не обращался. Благодарности были, а звонков с претензиями не поступало, — говорит специалист. — В любом случае, если у человека есть вопросы к переписчику, он может позвонить по телефону горячей линии — 8−801−100−3131, к нему пришлют нового переписчика, а старую анкету аннулируют.

Живу в частном доме, а про деревья и животных переписчик даже не спросил

— После того как человека расспросили о его жилищных условиях, идет вопрос о том, есть ли у кого-то из членов домохозяйства земельный участок, — напоминает Жанна Василевская. — Если респондент ответил «нет», то никаких вопросов о животных и деревьях ему никто задавать не будет. Они даже не высветятся на планшете у переписчика.





Однако, уточняет собеседница, если по какой-то причине человек не смог заполнить опросник по сельскому хозяйству, он может связаться с Белстатом, к нему пришлют нового переписчика и все деревья и животных респондента перепишут.





— Во время переписи мы стараемся максимально учесть все просьбы респондентов, — говорит специалист. — Например, нам написала женщина, которую переписала дочь. Однако по религиозным убеждениям эта женщина хочет, чтобы данные о ней были исключены. Это ее право. Информацию о ее национальности, уровне образования и так далее мы исключим. Но как единицу — человека, который живет по такому-то адресу, мы ее посчитали.

Прошли семьей интернет-перепись. Спустя неделю позвонили из банка: кто-то воспользовался нашими паспортными данными и хотел оформить кредит

— С переписью это точно не связано, — с ходу говорит Жанна Василевская. — О каких паспортных данных идет речь? При регистрации онлайн респондент указывает только идентификационный номер. Номер паспорта, дату, место выдачи и так далее никто у него не спрашивает. Возможно, например, случилось так, что человек где-то заполнял онлайн-анкету, скачал ее и забыл закрыть, оставив свои данные в открытом доступе.

Прошел перепись по интернету. Пошли звонки из различных банков с предложениями кредитов, карт рассрочки и так далее. Совпадение?

— Да, совпадение. Мне, например, до начала переписи тоже несколько раз звонили из одного банка, клиентом которого я давно не являюсь, — приводит пример собеседница. — В то же время никого из моих переписавшихся знакомых и родных из банков никто не набирал.

Пока были на работе, бабушка всех переписала. Но разве она может ответить, какой язык я считаю родным или сколько детей планирую рожать

Законом «О переписи» определено: данные о человеке может представить любой совершеннолетний член семьи. За несовершеннолетних информацию предоставляют совершеннолетние члены семьи.





— По закону бабушка может переписать всех, кто с ней живет, — поясняет специалист. — Просто члены семьи между собой не договорились. Во время переписи к нам поступило обращение от женщины, которой не понравилось, что анкету вместо нее заполнила свекровь. Она хотела все сделать сама. Мы ответили: «Не вопрос» — и предложили ей прийти на стационарный участок.





По международным стандартам за основу берется тот бланк, который заполнен вторым. В данном случае информацию о свекрови статистики возьмут из анкеты свекрови, а о невестке и ее семье — из анкеты, которую заполнит невестка.

Были вопросы, на которые я не хотел отвечать. Почему нет возможности их пропустить?

Действительно, если заполняешь анкету онлайн, вопросы пропускать нельзя. Таковы международные требования. Лишь в единичных пунктах (например, сколько детей вы планируете родить) среди предложенных ответов есть вариант «затрудняюсь ответить».





— Единственная графа, которую человек может не заполнять, когда переписывается семьей в интернете, — это идентификационные номера членов семьи. Если респондент заполняет анкету онлайн и вписывает туда данные по всем членам домохозяйства — это поле разрешено оставить свободным, — рассказывает специалист.





Если же анкеты заполняет переписчик, то возможности сказать «затрудняюсь ответить» у респондента больше. Человек мог попрощаться с переписчиком, лишь указав ФИО.





— Почему так?





— На вопросы респондент отвечает так, как считает нужным, никто их перепроверять не будет. При онлайн-переписи мы предоставляем ему полное право быть честным с самим собой и заполнить все пункты так, как он считает нужным.

Встретил сегодня переписчицу. Попросил прийти. Она посмотрела в планшет, говорит: в вашей квартире уже все переписаны. Но мы не переписывались

— Во время и после интернет-переписи мы получили много писем от людей, в которых респонденты сообщали, что, заполняя анкету, неправильно указали адрес.





Например, вместо квартиры 86 набрали 186, а вместо 26-й — 24-ю, — поясняет ситуацию Жанна Василевская. — Ошибки люди замечали, когда, сохранив анкету, получали свидетельство о том, что прошли перепись. В итоге оказалось, что в нашей базе 186-я квартира отмечена как квартира, где люди переписались, а 86 — где нет. То же с 24-й и 26-й квартирами.





По словам специалиста, узнав об ошибке, статистики передавали информацию переписчикам, и те шли в непереписанную квартиру.





— А если человек из 26 квартиры не заметил свою ошибку, то в 24-й никого и не перепишут?





— В планшете переписчика будет отмечено, что в 26-й квартире никто не переписался, и он туда пойдет. На месте они с хозяевами перепроверят свидетельство, заменят ошибку, и переписчик пойдет в 24-ю квартиру.





— А если в 26-й подумают: “Мы переписались” — и не откроют?





— Тогда хозяевам 24-й, которые понимают: перепись заканчивается, а к ним никто не пришел, нужно позвонить на горячую линию Белстата. И мы отправим к ним переписчика.





Но есть и еще момент, говорит специалист. Бывает, например, жена переписала всю семью на работе, но мужа об этом не предупредила. И супруг думает, что статистики о нем забыли.





Не получилось пройти перепись онлайн. Жду переписчиков, а они все не приходят

— До вечера 30 октября человек может обратиться на горячую линию Белстата, и мы отправим к нему переписчика, — советует специалист.





По словам Жанны Василевской, за время переписи такой возможностью воспользовалось немало людей. Респонденты набирали и просили подойти в определенный день и время. Чаще всего это были пожилые люди или, допустим, те, кто много работает и дома их, считай, не застать.





— Были ситуации, когда звонили соцработники, предупреждали: по такому-то адресу живет пожилой человек. Он не встает, но в такое-то время я у него буду, может ли подойти переписчик, — приводит пример собеседница. — В выходные, когда сама работала переписчиком, столкнулась с такой ситуацией: на входе в подъезд меня окликнула бабушка и попросила ее переписать. Пояснила, что у нее проблемы со слухом и, возможно, когда переписчики к ней приходили, она не слышала, что они звонили в дверь.

Слышал, Белстат отправляет переписчиков по второму кругу. Теперь они ходят с короткой анкетой

Не совсем так. «Ходить с короткой анкетой» переписчики будут с 1 по 6 ноября. В это время в Беларуси пройдут контрольные обходы. Это своего рода проверка работы переписчиков: правильно ли люди заполняли анкеты и какие ошибки делали.





— Контрольные обходы проводятся по международным стандартам, — объясняет Жанна Василевская. — Для них в случайном порядке было отобрано 64 тысячи адресов. Туда и заглянут переписчики.





На этот раз по адресам пойдут только сотрудники Белстата, заведующие переписными участками и их помощники.





— Анкет, которые заполняли люди во время переписи, они, конечно же, видеть не будут, но рядом с каждым адресом у них будут отметки: анкета заполнена полностью, частично или это пустое помещение, — продолжает собеседница. — Их задача перепроверить данную информацию. Например, убедиться, что в пустой квартире действительно никто не живет.





В случаях, когда стоит пометка «полная анкета», респондента попросят ответить всего на 10 вопросов. Это делают, чтобы быть уверенными: человеку задавали именно такие вопросы.





— Если же окажется, что анкета заполнена частично, например кто-то сказал переписчику лишь ФИО и попрощался, такому респонденту еще раз предложат ответить на все вопросы анкеты.





— А к тем, кто участвовал в интернет-переписи, тоже могут прийти с контрольным обходом?





— Да, такие адреса тоже могут попасть в выборку.

Перепись почти закончилась, а я понял: в моей анкете ошибка

В идеале до 30 октября респондент должен позвонить на горячую линию или отправить письмо на электронную почту Белстата и сообщить об ошибке.





— При этом в письме нужно указать ФИО, контактные данные, адрес, — перечисляет Жанна Василевская. — Это нужно для того, чтобы у нас была возможность связаться с человеком и убедиться: действительно ли это он нам написал. Затем повторно отправить к нему переписчика, поскольку поднять данные его анкеты и исправить сейчас не представляется возможным.





— А если 30-го не успеешь?





— В крайнем случае связаться с нами можно до 5 ноября, пока будут проходить поквартирные обходы. Но если человек отправит свой запрос 6-го или позже, мы к нему уже никого не сможем отправить.



