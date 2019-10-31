ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси 27% населения – пенсионеры

01.11.2019 19:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 2010 года соотношение населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста значительно поменялось.

 Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков на «Кастрычніцкім эканамічным форуме».

— В 2018 году 15,2% населения Беларуси составляли люди в возрасте 65 лет и старше. С 2010 г. показатель данной категории людей увеличился на 1,5%. По оценкам демографов, к 2030 г. каждым пятым белорусом будет гражданин в  возрасте старше 65 лет. Мы должны к этому готовиться, — сказал В. Ковальков, напомнив, что Беларусь относится к странам с интенсивно стареющим населением.


фото носит иллюстрационный характер

Замминистра отметил, что в 2000 г. в Беларуси на одно лицо старше трудоспособного возраста приходилось 2,7 трудоспособных. Данный показатель начал стремительно сокращаться, в 2015 г. он составил уже 1 к 2,3. В настоящее время пенсию получает каждый четвертый белорус.

— Если бы мы не предприняли никаких мер, то к 2030 г. на одного гражданина нетрудоспособного возраста приходилось бы 1,8 трудоспособного. Поэтому мы приняли достаточно сложное решение о повышении пенсионного возраста, — рассказал В. Ковальков.


Изменение соотношения в негативную сторону привело к дефициту средств в Фонде социальной защиты населения (именно из него берутся деньги на выплату пенсий). Чтобы не усугублять проблему, начиная с 2017 г., в Беларуси повышается пенсионный возраст. До 2022 г. страна выйдет на пенсионный возраст в 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Замминистра напомнил, что Польша смогла справиться с дефицитом бюджета только путем повышения пенсионного возраста.

— К сожалению, другой возможности нет. Начатая реформа [по повышению пенсионного возраста, — прим. ред.] уже дала свои результаты», — резюмировал В. Ковальков.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2010 года соотношение населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста значительно поменялось.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все скромно, кур держим». Дом Лукашенко в Шклове стал «домом мэра». Где отстроилась семья президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика