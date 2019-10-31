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Дмитрий Набоков попал в допинговый скандал

01.11.2019 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков попал в допинговый скандал. В пробе 23-летнего спортсмена нашли запрещенное вещество — фуросемид.


Дмитрий Набоков / bfla.eu
 
Подозреваемого в нарушении антидопинговых правил Набокова отстранили от соревнований, информирует ТАСС.

Дмитрий Набоков участвовал в Олимпиаде 2016 года в Рио. На недавнем чемпионате мира в Дохе он занял 9-е место. Два года назад Набоков занял первое место на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. Он является обладателем рекорда Беларуси (2,36 метра), который установил весной прошлого года (рекорд не обновлялся четверть века). Затем у спортсмена была серьезная травма.
 
 
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Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков попал в допинговый скандал. В пробе 23-летнего спортсмена нашли запрещенное вещество — фуросемид.
 
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