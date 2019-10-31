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Он уедет жить в Лондон? Григорию Лепсу запретили приезжать в Латвию

01.11.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил артиста Григория Лепса в перечень лиц, которым запрещено посещать страну. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.


Григорий Лепс
Фото: из открытого доступа

В посте отмечается, что решение принято на основании оценки учреждений госбезопасности и второй части статьи 61 пункта закона об иммиграции. Запрет введен на неопределенный срок.

В мае Григория Лепса внесли в список нежелательных лиц в Литве. Как пояснил вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс, причиной подобного решения стало «то, что инкриминируется ему в США».

Певец был внесен черный список Минфина США в 2013 году. Американские власти заподозрили российского певца в связях с преступной группировкой «Братский круг». Также из-за поддержки Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики» ему отказали во въезде на свои территории Израиль и Украина, пишет lenta.ru
 
 
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил артиста Григория Лепса в перечень лиц, которым запрещено посещать страну. Об этом он сообщил в...
 
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