Лукашенко прилетел с визитом в ОАЭ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В предстоящие три дня в планах у белорусского лидера – общение с руководством арабского государства и деловыми кругами страны, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«Предстоящая поездка на Ближний Восток станет для меня возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей. Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск – хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», – заявил Лукашенко 30 октября в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

В пресс-службе президента отметили, что переговоры, которые лидер проведет в ближайшие дни, станут продолжением многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Представители белорусского лидера сообщили, что в ходе его визита стороны могут обсудить вопросы расширения торговых отношений и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, через ОАЭ белорусские товары могут попасть на рынки других стран ближневосточного региона. В пресс-службе обратили внимание, что этот вопрос обретает особую актуальность в свете предстоящей Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае, на которой будет и национальный павильон Беларуси.

Стоит отметить, что поездки в ОАЭ уже стали осенней традицией для Александра Лукашенко. В этот период он трижды посещал арабскую страну в 2014, 2016 и 2017 годах. В свои поездки глава государства нередко брал своего сына Николая.