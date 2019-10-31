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Обработка звука выстрела может занять до 4 месяцев. Как создают эффекты в World of Tanks

01.11.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Танк должен не только выглядеть натурально, но и звучать по-настоящему. Чтобы воссоздать рев мотора, «танкисты» из World of Tanks отправляются на мехдвор и пишут звук реального танка. На обработку одного компонента – например, выстрела – может уйти до четырех месяцев.

Обработка звука выстрела может занять до 4 месяцев. Как создают эффекты в World of Tanks

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Обработка звука выстрела может занять до 4 месяцев. Как создают эффекты в World of Tanks

Любую деталь в игре можно проверить на подлинность, в том числе и спецэффекты. Прежде чем взяться за создание любого эффекта, художники  просматривают массу вспомогательного материала.  Чтобы  добиться максимальной реалистичности, две картинки часто совмещают на экране и сравнивают буквально по кадру. Ведь именно спецэффекты разрушают границы реального и виртуального.

Обработка звука выстрела может занять до 4 месяцев. Как создают эффекты в World of Tanks

У нас порядка полутора тысяч эффектов, все они разные. Из них около 1000-1100 – это разрушение домиков, каких-то там тележек, заборчиков. Остальное все – это выстрелы, разрушение танков.

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Танк должен не только выглядеть натурально, но и звучать по-настоящему. Чтобы воссоздать рев мотора, «танкисты» из World of Tanks отправляются на мехдвор и пишут звук...
 
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