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«Достаточно редкая машина». По каким чертежам созданы танки в World of Tanks

01.11.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 2008 году несколько молодых программистов из Беларуси решили создать игру про танки.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Достаточно редкая машина». По каким чертежам созданы танки в World of Tanks

Многие крупные IT-компании в то время не поддержали их инициативу, но уже буквально через полтора года наши танки захватили виртуальный мир СНГ, а затем вышли и на мировой уровень. В чем секрет популярности World of Tanks? Конечно, в танках.

«Достаточно редкая машина». По каким чертежам созданы танки в World of Tanks

Машины созданы на основе подлинных чертежей и схем времен Второй мировой войны. Танки ищут в архивах и библиотеках разных стран. Порой на поле виртуального боя выходит даже та техника, которая в реальности существуют только на бумаге.  

«Достаточно редкая машина». По каким чертежам созданы танки в World of Tanks

Нашли самоходку с вращающейся даже не башней, скорее установкой. 150 миллиметров. Достаточно редкая машина, но очень востребованная и нужная в игре, девятый или десятый уровень. Сейчас думаем, как ее нормально начертить, чтобы моделеры могли сделать.

«Достаточно редкая машина». По каким чертежам созданы танки в World of Tanks

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В 2008 году несколько молодых программистов из Беларуси решили создать игру про танки. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по...
 
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