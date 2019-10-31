На «Дзяды» Минсктранс организует дополнительные рейсы на кладбища

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В выходные столичные транспортники организуют дополнительные автобусы к кладбищам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В День памяти усопших («Дзяды») будет проще добраться до Северного, Колодищанского, Чижовского, Западного, Михановичского кладбищ.





Точки отправления маршрутов – ближайшие диспетчерские станции. Основной пассажиропоток возьмут на себя ДС «Карбышева», «Карастояновой», «Уручье-2», «Чижовка», «Автозаводская» и «Юго-Запад».

Автобусы будут курсировать с 8.00 до 17.00.