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Рабочие в Минске на стройке нашли бомбу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опасный привет из прошлого. На стройплощадке на Аэродромной рабочие обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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Новости Беларуси. Опасный привет из прошлого. На стройплощадке на Аэродромной рабочие обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили...
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