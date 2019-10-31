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Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси
Источник материала: СТВ
Аппараты Морзе используются до сих пор. Правда, исключительно в обучающих целях. Но в XIX веке это был самый быстрый и надежный способ передачи информации.
Раиса Давыдович, главный диспетчер телеграфной связи Беларуси (1987-1992 гг.):
В Беларуси первая телеграмма была отправлена в 1897 году, а профессия телеграфиста стала одной из самых престижных. К примеру, телеграфисткой могла стать только жена почтового чиновника. Ведь если барышня заболевала, ее подменял муж. Посторонних к аппаратам не допускали.
Телеграфная отрасль развилась очень быстро. Уже в конце XX века в сутки специалисты обрабатывали сотни тысяч телеграмм, а на смену телеграфу Морзе пришло оборудование, созданное белорусскими специалистами.
Раиса Давыдович:
И это не единственное белорусское ноу-хау, которое изменило жизни миллионов.
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Аппараты Морзе используются до сих пор. Правда, исключительно в обучающих целях. Но в XIX веке это был самый быстрый и надежный способ передачи информации. Об этом...
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