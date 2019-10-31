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Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

01.11.2019 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Аппараты Морзе используются до сих пор. Правда, исключительно в обучающих целях. Но в XIX веке это был самый быстрый и надежный способ передачи информации.

Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

Раиса Давыдович, главный диспетчер телеграфной связи Беларуси (1987-1992 гг.):
Когда тонул «Титаник», в эфире раздавались позывные SOS. SOS – это «спасите наши души», три точки – три тире – три точки. При помощи азбуки Морзе работают радиотелеграфисты до сего времени.

Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

В Беларуси первая телеграмма была отправлена в 1897 году, а профессия телеграфиста стала одной из самых престижных. К примеру, телеграфисткой могла стать только жена почтового чиновника. Ведь если барышня заболевала, ее подменял муж. Посторонних к аппаратам не допускали.

Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

Телеграфная отрасль развилась очень быстро. Уже в конце XX века в сутки специалисты обрабатывали сотни тысяч телеграмм, а на смену телеграфу Морзе пришло оборудование, созданное белорусскими специалистами.

Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

Раиса Давыдович:
Впоследствии изобрели перфоленту, не нужно было уже передавать транзитную телеграмму. Пятидорожечный код, здесь каждая точка обозначает букву. То есть телеграммы принимались перфолентой. Изобрели наши, представители Минского телеграфа. И впоследствии это рацпредложение было внедрено по всему миру.

Работать могли только жены почтовых чиновников. История телеграфа в Беларуси

И это не единственное белорусское ноу-хау, которое изменило жизни миллионов.

Люди в материале: Раиса давыдович
 
 
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Аппараты Морзе используются до сих пор. Правда, исключительно в обучающих целях. Но в XIX веке это был самый быстрый и надежный способ передачи информации. Об этом...
 
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