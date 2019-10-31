В Мексике нашли тайный тоннель ацтеков, построенный королем Монтесумой

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пишет Daily Mail. В Мексике в городе Экатепек-де-Морелос нашли тайный тоннель ацтеков, украшенный резьбой и росписями. Об этомDaily Mail.





На тоннель наткнулись рабочие, которые строили автобусную остановку. Работы были остановлены и на место немедленно прибыли археологи.

focus.ua По предварительным данным тоннель был построен в XV веке во время правления короля Монтесумы I. Он был известен своими грандиозными строительными проектами, так, при его жизни был возведен двухстоковый каменный акведук для снабжения Теночтитлана питьевой водой, мощная дамба для защиты от наводнений и ботанический сад, за растениями для которого были отправлены гонцы по всей стране, пишет









Тоннель посвящен Тлалоку, богу воды и плодородия. Ему поклонялись и его боялись, считалось, что он может наслать наводнение, или отравить источники. В тоннеле обнаружили фрагменты статуй, предметы из стекла и майолики, а также остатки деревянных ворот, которыми запирался проход.





Предназначение тоннеля пока неясно, но он вполне может быть символическим проходом в Страну мертвых. Однако археологи еще не закончили исследования.



