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Вороновщина ждет гостей (+Видео)
01.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 10 ноября Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы будут включены в территории безвизового пребывания туристов вне организованных групп. А для коллективного посещения путешественникам доступен весь регион. Как безвизовый въезд повлияет на развитие паломнического туризма на Вороновщине, рассказал заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович.
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С 10 ноября Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы будут включены в территории безвизового пребывания туристов вне организованных...
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