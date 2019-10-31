Вороновщина ждет гостей (+Видео)

Источник материала: Вороновская газета





С 10 ноября Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы будут включены в территории безвизового пребывания туристов вне организованных групп. А для коллективного посещения путешественникам доступен весь регион. Как безвизовый въезд повлияет на развитие паломнического туризма на Вороновщине, рассказал заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович.